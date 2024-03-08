россияне увеличивают интенсивность боевых действий в Украине - разведка Эстонии

Оккупационные войска рф в Украине пытаются нарастить темп своих операций, но до сих пор им не удалось достичь конкретных оперативно-тактических целей. Об этом заявил руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, передает ERR, пишет УНН.

Детали

По его словам, до сих пор активность российских сил постепенно снижалась, но за последнюю неделю снова начала набирать обороты - особенно это касается сухопутных войск.

Главным образом рф сосредоточила свое внимание на выявлении возможных слабых мест в обороне Украины, прежде всего на Луганском (Купянск - Кременная - Сватово) и Донецком (Бахмут и Авдеевка) направлениях.

Ореховское направление становится "горячим" - Лиховий

Отмечается, что в Купянском районе рф, вероятно, стремится получить контроль над участком реки Оскол и участком реки Жеребец в направлении Лимана.

Хотя Вооруженные силы российской федерации сохраняют инициативу на всей линии фронта, продвижение рф в сторону Луганска за неделю было очень незначительным, и россия не вышла на вышеупомянутые речные рубежи - сказал руководитель Разведывательного центра.

В то же время в Донецкой области оккупанты достигли небольших успехов на западе и юго-западе

Дополнение

Что касается юга Украины, то там, по словам главы разведцентра Сил обороны Эстонии, активность боевых действий была ниже.

Отмечается, что оккупанты продолжают попытки продвинуться в направлении Роботино и Вербового, а на левом берегу Днепра украинские силы продолжают удерживать установленные там плацдармы и противостоять атакам российских сил.

Напомним

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