У квітні керівники української поліції розпочнуть в Естонії навчання сучасним практикам управління та організації
Київ • УНН
Естонський центр міжнародного розвитку (ESTDEV) і Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії (PPA) підписали угоду про партнерство для підвищення управлінського потенціалу Головного управління Національної поліції України та регіональних підрозділів патрульної поліції.
Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії та Нацполіція України співпрацюватимуть з метою підвищення потенціалу Національної поліції України, зокрема підрозділів патрульної поліції Кіровоградської, Чернігівської та Житомирської областей. Про це УНН пише з посиланням на Естонський центр співробітництва з метою розвитку (ESTDEV).
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Сторони підписали угоду, метою якої є розвиток навичок і знань українських керівників поліції та покращення організації роботи підрозділів з метою підвищення надійності поліції та зниження корупції.
Майже дворічний проєкт співпраці між PPA та ESTDEV об'єднує начальників поліції трьох регіонів України з керівниками та експертами Ідаської, Ляенаської та Лиунаської префектур PPA.
За словами підполковника поліції Тармо Війкмаа з відділу міжнародного співробітництва PPA, основна увага на тренінгах приділяється сучасним практикам управління, інноваціям, організаційній культурі та розвитку поліції.
У проєкті беруть участь експерти поліції Естонії, зокрема голови префектур, які діляться своїм досвідом з українськими колегами. Україна для нас важливий партнер, з яким нас пов'язує довгострокове співробітництво, включно з такими проєктами та навчанням
У рамках проєкту готуються необхідні освітні матеріали українською мовою, зокрема документи стратегії PPA. Перша група українських поліцейських прибуде на навчання до Естонії у квітні.
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