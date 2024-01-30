В апреле руководители украинской полиции начнут в Эстонии обучение современным практикам управления и организации

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии и Нацполиция Украины будут сотрудничать с целью повышения потенциала Национальной полиции Украины, в частности подразделений патрульной полиции Кировоградской, Черниговской и Житомирской областей. Об этом УНН пишет со ссылкой на Эстонский центр сотрудничества в целях развития (ESTDEV).

Детали

Стороны подписали соглашение, целью которого является развитие навыков и знаний украинских руководителей полиции и улучшение организации работы подразделений с целью повышения надежности полиции и снижения коррупции.

Почти двухлетний проект сотрудничества между PPA и ESTDEV объединяет начальников полиции трех регионов Украины с руководителями и экспертами Идаской, Ляенаской и Лиунской префектур PPA.

По словам подполковника полиции Тармо Вийкмаа из отдела международного сотрудничества PPA, основное внимание на тренингах уделяется современным практикам управления, инновациям, организационной культуре и развитию полиции.

В проекте принимают участие эксперты полиции Эстонии, в частности главы префектур, которые делятся своим опытом с украинскими коллегами. Украина для нас важный партнер, с которым нас связывает долгосрочное сотрудничество, включая такие проекты и обучение - сказал Вийкмаа.

В рамках проекта готовятся необходимые образовательные материалы на украинском языке, в частности документы стратегии PPA. Первая группа украинских полицейских прибудет на обучение в Эстонию в апреле.

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