Обучение, навигация, водолазная деятельность: Минобороны ввело еще 18 стандартов НАТО

В Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины в течение декабря 2023 года и января 2024-го ввели еще 18 стандартов НАТО. Об этом со ссылкой на Минобороны, передает УНН.

Детали

Среди стандартов, которые введены в рамках Целей партнерства Украина-НАТО:

стандарты по защите войск (сил) ВСУ

обучение Военно-Морских Сил по связи, коммуникационных и информационных систем, транспортного обеспечения.

В ведомстве пояснили, что в инициативном порядке Украина ввела стандарты, касающиеся навигационно-гидрографической поддержки, водолазной деятельности, горюче-смазочных материалов.

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Дополнение

Всего в Минобороны, ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны введено 315 стандартов НАТО

192 (88% от запланированного) - в рамках Целей партнерства Украина-НАТО, которые являются первоочередными стандартами Альянса

123 - в инициативном порядке, внедряемых Украиной вне Целей партнерства.

В ведомстве подчеркнули, что в Альянсе существует 1135 стандартов - то есть, в Силах безопасности и обороны Украины уже внедрено почти 28% от общего количества.

По словам заместителя Министра обороны генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, это больше, чем принято в некоторых государствах-членах НАТО, присоединившихся во время последней волны расширения Альянса. Заместитель Министра также добавил, что в 2024 году планируется ввести еще 50 стандартов НАТО в секторе безопасности.

Напомним

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков встретился с заместителем посла Германии Тимом Пранге, чтобы обсудить новую систему закупок в соответствии со стандартами НАТО.