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Нова архітектура закупівель за стандартами НАТО: у Міноборони відбулась зустріч із представником Німеччини

Нова архітектура закупівель за стандартами НАТО: у Міноборони відбулась зустріч із представником Німеччини

Київ • УНН

 • 27503 перегляди

Заступник міністра оборони України Дмитро Клименков зустрівся із заступником посла Німеччини Тімом Пранге, щоб обговорити нову систему закупівель відповідно до стандартів НАТО.

Заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков зустрівся із заступником Посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні паном Тімом Пранге, під час якої обговорили нову систему закупівель Міноборони за стандартами НАТО. Про це повідомляє Міністерство оборони, передає УНН.

Деталі

Дмитро Кліменков розповів Тіму Пранге про нову архітектуру закупівель, яку Міноборони впроваджує за стандартами НАТО.

"Будуємо систему, яка підвищить ефективність та прозорість постачання зброї і тилового майна ЗСУ"‎, – сказав Кліменков.

Заступник міністра закликав німецькі компанії оборонно-промислового комплексу до активної співпраці та обговорили підготовку до Мюнхенської конференції з безпеки.

"Впевнений, що наші спільні зусилля з партнерами призведуть до зміцнення безпеки та стабільності в регіоні. Разом ми відстоюємо спільні цінності та працюємо для мирного майбутнього", - додав Кліменков.

Нагадаємо

Заступник Міністра оборони України Станіслав Гайдер провів у Києві зустріч із делегацією Інституту миру США на чолі з колишнім послом Сполучених Штатів Америки в Україні, віцепрезидентом з питань Європи та росії в Інституті миру США Вільямом Тейлором.

Павло Башинський

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