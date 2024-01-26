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Зам міністра оборони зустрівся з делегацією Інституту миру США: говорили про розбудову системи вивчення досвіду війни

Зам міністра оборони зустрівся з делегацією Інституту миру США: говорили про розбудову системи вивчення досвіду війни

Київ • УНН

 • 29770 перегляди

Заступник міністра оборони України зустрівся з представниками Інституту миру США, наголосивши на ключовій ролі України у забезпеченні європейської безпеки та висловивши намір країни вступити до НАТО. Зустріч також була присвячена поточним змінам в українському оборонному відомстві, зокрема, впорядкуванню військової допомоги від країн-партнерів та підвищенню прозорості оборонних закупівель.

Заступник Міністра оборони України Станіслав Гайдер провів у Києві зустріч із делегацією Інституту миру США на чолі з колишнім послом Сполучених Штатів Америки в Україні, віцепрезидентом з питань Європи та росії в Інституті миру США Вільямом Тейлором. Про що говорили повідомили у пресслужбі Міноборони, передає УНН.

Україна є ключем безпеки Європи, та доки триватиме російська агресія, під прямою загрозою перебуває низка європейських країн. Членство України в НАТО є найбільш надійною гарантією безпеки України. Міністерство оборони України демонструє суттєвий прогрес у виконанні домовленостей, і ми розраховуємо на вас і на саміт, який відбудеться у Вашингтоні.

– зазначив Гайдер.

Деталі

Під час зустрічі заступник Міністра поінформував американську сторону про інституційні зміни, що тривають у Міністерстві, а також про задачі, що стоять перед відомством у середньостроковій перспективі. Зокрема, Україна сконцентрована над вирішенням трьох задач:

  • розбудові нової моделі Міноборони, як координатора сил оборони
  • підвищенні прозорості оборонних закупівель 
  • упорядкуванні отримання військової допомоги від країн-партнерів

За словами заступника Міністра, ще одним важливим завданням нині є розбудова системи вивчення набутого військового досвіду.

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