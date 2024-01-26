Зам міністра оборони зустрівся з делегацією Інституту миру США: говорили про розбудову системи вивчення досвіду війни
Київ • УНН
Заступник міністра оборони України зустрівся з представниками Інституту миру США, наголосивши на ключовій ролі України у забезпеченні європейської безпеки та висловивши намір країни вступити до НАТО. Зустріч також була присвячена поточним змінам в українському оборонному відомстві, зокрема, впорядкуванню військової допомоги від країн-партнерів та підвищенню прозорості оборонних закупівель.
Заступник Міністра оборони України Станіслав Гайдер провів у Києві зустріч із делегацією Інституту миру США на чолі з колишнім послом Сполучених Штатів Америки в Україні, віцепрезидентом з питань Європи та росії в Інституті миру США Вільямом Тейлором. Про що говорили повідомили у пресслужбі Міноборони, передає УНН.
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Під час зустрічі заступник Міністра поінформував американську сторону про інституційні зміни, що тривають у Міністерстві, а також про задачі, що стоять перед відомством у середньостроковій перспективі. Зокрема, Україна сконцентрована над вирішенням трьох задач:
- розбудові нової моделі Міноборони, як координатора сил оборони
- підвищенні прозорості оборонних закупівель
- упорядкуванні отримання військової допомоги від країн-партнерів
За словами заступника Міністра, ще одним важливим завданням нині є розбудова системи вивчення набутого військового досвіду.
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