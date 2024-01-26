Міноборони вчинило правильно та принципово, що розірвало сумнівні контракти з фірмами Гринкевичів - експерт

Міністерство оборони України зайняло правильну та принципову позицію, коли ухвалило рішення розірвати усі контракти з фірмами скандальної родини Гринкевичів, адже вони є сумнівними з точки зору корупційних проявів, і якби ці контракти і далі б діяли, то це б виглядало дивно в очах громадськості. Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович в ексклюзивному коментарі УНН.

Це логічна і очікувана реакція, тому що оскільки там відкриті кримінальні справи, то продовження цих контрактів є сумнівним з точки зору, по-перше, неупередженого погляду на ці справи, а по-друге, воно дивно виглядає в очах громадськості - зазначив політолог.

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Наступником кроком, на думку, політолога, має стати звершення внутрішнього розслідування у самому Міноборони.

"Якщо є звинувачення в зловживаннях, то як мінімум для початку треба припинити всі контракти, потім провести внутрішнє розслідування. Бо я так думаю, що крім людей, які були задіяні ззовні, є певні ж питання, мабуть, до людей, які підписували папери з боку МОУ.

Наскільки я знаю, воно відразу було розпочато. І зрозуміло, що ці контракти, вони не можуть бути діючими, бо вони є сумнівними з точки зору корупційних проявів.

Тому це правильно, очікувано, це в цілому відповідає принципам і стандартам, яким повинні слідувати органи державної влади в подібних ситуаціях. І нічого такого екстраординарного тут немає. Це була правильна реакція", - додав Рейтерович.

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Військові теж підтримують такий крок. Зокрема, на думку офіцера, заступника голови Ради резервістів ЗСУ Мирослава Гая, це свідчить про рух Міноборони до прозорості у закупівлях та викорінення корупції.

"Міноборони, я так розумію, реагує на скандал, який відбувся. Вони змушені якось реагувати. Зараз іде слідство, нехай воно встановлює, чи були зловживання, чи ні, але, в принципі, це реакція правильна. Головне в цих умовах, чи є інші компанії, які можуть зараз оперативно замінити ті поставки, аби в ЗСУ були безперебійні поставки тощо. Це логічна і нормальна реакція МОУ на скандал, на факти, які виплили в публічне поле. Я вважаю, що в державі, яка прямує до прозорості в закупівлях, до боротьби з корупцією, це правильна реакція", - розповів Гай у коментарі УНН.

Контекст

29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. 500 тисяч доларів США пропонувалися за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження. У кримінальному провадженні щодо спроби дати хабар статус підозрюваного мав Ігор Гринкевич.

Уже 30 грудня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

17 січня працівники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Бюро викрило їх на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

Трьох підозрюваних у справі Гринкевичів, пов'язаній з постачанням неякісного військового одягу для Збройних сил України, відправили під варту. Як альтернативу суд визначив можливість внесення застави обсягом понад 500 мільйонів гривень для кожного з них.

22 січня ДБР в Одесі затримала сина Ігоря Гринкевича Романа Гринкевича. Того ж дня суд відправив його під варту з можливістю внесення 500 мільйонів гривень застави.

Перед цим, 9 січня, Міністерство оборони ухвалило рішення розірвати контракти з компаніями родини Гринкевичів. Щоправда, того ж дня у Міноборони уточнили, що все ж таки один контракт зі скандально відомою родиною Гринкевичів ще не розірвали. Ішлося про угоду щодо постачання харчування військовим на період з 1 січня по 1 квітня.

Але 17 січня Міноборони ухвалило рішення розірвати контракт на постачання продуктів із компанією підприємця Ігоря Гринкевича "Трейд лайнс рітейл". Також відомство подало до ДБР заяву про визнання Міноборони потерпілою стороною у справі проти компаній, афілійованих із Гринкевичем.