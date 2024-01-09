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Скандал з родиною Гринкевичів: один із контрактів досі діє

Скандал з родиною Гринкевичів: один із контрактів досі діє

Київ • УНН

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Міністерство оборони України розриває контракти з фірмами, пов'язаними з родиною Гринкевичів, але один контракт на постачання продуктів харчування залишається до 1 квітня, після скандалу, пов'язаного зі спробою хабара з боку родини.

У Міністерстві оборони уточнили, що все ж таки один контракт зі скандальновідомою родиною Гринкевичів ще не розірвали. Мова йде про угоду щодо постачання харчування військовим на період з 1го січня по 1 квітня. Про це у соцмережі Фейсбук повідомив заступник Міністра оборони України Віталій Половенко, передає УНН.

Друзі, щойно вийшов з робочої наради Міноборони щодо розірвання контрактів з фірмами, афілійованими з родиною Гринкевичів. У МОУ залишився тільки один контракт з такою компанією. Він діє з 1-го січня по 1 квітня.

– написав Половенко.

Деталі

Половенко зазначив, що цю угоду департамент ресурсного забезпечення (відомча структура, що нині вже розформовується –ред.) уклав за результатами тендеру, проведеного на Прозоро. Підписання відбулось до того, як Міністерству стало відомо про арешти і затримання.

По цьому контракту Гринкевичи мають забезпечувати продуктами харчування військових у Миколаївській та Херсонській областях до весни цього року.

Враховуючи скандал, оборонне відомство вже ініціювало ретельні службові перевірки.

Одна група інспекторів перевіряє тендер, друга - контракт, третя - якість послуг. Інспектори перевірятимуть всі аспекті співпраці протягом всього терміну дії угоди. 

- написав Половенко.

Він також додав, що нині у пріорітеті харчове забезпечення захисників, і контракт достроково розривати не планують.

"Зараз важливим пріоритетом є харчове забезпечення захисників. Утім, якщо зʼявляться хоч якісь підстави розірвати цей останній контракт достроково — ми негайно це зробимо", -додав замміністра оборони.

Еволюція благодійності та волонтерства на прикладі одного фонду: як виклики воєнного часу змінюють підходи до допомоги людям27.12.23, 14:46 • 608559 переглядiв

Нагадаємо

Ранком 9 січня, під час пресконференції  заступник міністра оборони Віталій Половенко заявив, що Міністерство оборони прийняло рішення розірвати контракти з компаніями, що пов'язані з львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем, якого затримало ДБР при спробі дати хабар. 

Відповідно до даних розслідувачів на війні наживався й син бізнесмена Ігоря Гринкевича – Роман Гринкевич.

Молодший Гринкевич відомий, як волонтер,  директор благодійної організації "Благодійний фонд "Hope UA". За свою діяльність він навіть має відзнаку від Президента України Володимира Зеленського.

Тетяна Салганік

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