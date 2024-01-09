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Скандал с семьей Гринкевичей: один из контрактов до сих пор действует

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 19:12  •  13980 просмотра

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Министерство обороны Украины разрывает контракты с фирмами, связанными с семьей Гринкевичей, но один контракт на поставку продуктов питания остается до 1 апреля, после скандала, связанного с попыткой взятки со стороны семьи.

В Министерстве обороны уточнили, что все же один контракт со скандально известной семьей Гринкевичей еще не разорвали. Речь идет о соглашении о поставках питания военным на период с 1го января по 1 апреля. Об этом в соцсети Фейсбук сообщил заместитель Министра обороны Украины Виталий Половенко, передает УНН.

Друзья, только что вышел с рабочего совещания Минобороны по расторжению контрактов с фирмами, аффилированными с семьей Гринкевичей. У МОУ остался только один контракт с такой компанией. Он действует с 1-го января по 1 апреля.

- написал Половенко.

Детали

Половенко отметил, что это соглашение департамент ресурсного обеспечения (ведомственная структура, которая сейчас уже расформировывается -ред.) заключил по результатам тендера, проведенного на Прозоро. Подписание состоялось до того, как Министерству стало известно об арестах и задержаниях.

По этому контракту Гринкевичи должны обеспечивать продуктами питания военных в Николаевской и Херсонской областях до весны этого года.

Учитывая скандал, оборонное ведомство уже инициировало тщательные служебные проверки.

Одна группа инспекторов проверяет тендер, вторая - контракт, третья - качество услуг. Инспекторы будут проверять все аспекте сотрудничества в течение всего срока действия соглашения. 

- написал Половенко.

Он также добавил, что сейчас в приоритете пищевое обеспечение защитников, и контракт досрочно разрывать не планируют.

"Сейчас важным приоритетом является пищевое обеспечение защитников. Впрочем, если появятся хоть какие-то основания разорвать этот последний контракт досрочно - мы немедленно это сделаем", - добавил замминистра обороны.

Эволюция благотворительности и волонтерства на примере одного фонда: как вызовы военного времени меняют подходы к помощи людям27 декабрь 2023, 12:46 • 608180 просмотров

Напомним

Утром 9 января, во время пресс-конференции  заместитель министра обороны Виталий Половенко заявил, что Министерство обороны приняло решение разорвать контракты с компаниями, связанными с львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем, которого задержало ГБР при попытке дать взятку. 

Согласно данным расследователей на войне наживался и сын бизнесмена Игоря Гринкевича - Роман Гринкевич.

Младший Гринкевич известен, как волонтер,  директор благотворительной организации "Благотворительный фонд "Hope UA". За свою деятельность он даже имеет награду от Президента Украины Владимира Зеленского.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Скандал з родиною Гринкевичів: один із контрактів досі діє
Hrynkevych family scandal: one of the contracts is still in force
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Скандал с семьей Гринкевичей: один из контрактов до сих пор действует

Министерство обороны Украины разрывает контракты с фирмами, связанными с семьей Гринкевичей, но один контракт на поставку продуктов питания остается до 1 апреля, после скандала, связанного с попыткой взятки со стороны семьи.

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