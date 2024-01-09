Скандал с семьей Гринкевичей: один из контрактов до сих пор действует
Киев • УНН
Министерство обороны Украины разрывает контракты с фирмами, связанными с семьей Гринкевичей, но один контракт на поставку продуктов питания остается до 1 апреля, после скандала, связанного с попыткой взятки со стороны семьи.
В Министерстве обороны уточнили, что все же один контракт со скандально известной семьей Гринкевичей еще не разорвали. Речь идет о соглашении о поставках питания военным на период с 1го января по 1 апреля. Об этом в соцсети Фейсбук сообщил заместитель Министра обороны Украины Виталий Половенко, передает УНН.
Друзья, только что вышел с рабочего совещания Минобороны по расторжению контрактов с фирмами, аффилированными с семьей Гринкевичей. У МОУ остался только один контракт с такой компанией. Он действует с 1-го января по 1 апреля.
Детали
Половенко отметил, что это соглашение департамент ресурсного обеспечения (ведомственная структура, которая сейчас уже расформировывается -ред.) заключил по результатам тендера, проведенного на Прозоро. Подписание состоялось до того, как Министерству стало известно об арестах и задержаниях.
По этому контракту Гринкевичи должны обеспечивать продуктами питания военных в Николаевской и Херсонской областях до весны этого года.
Учитывая скандал, оборонное ведомство уже инициировало тщательные служебные проверки.
Одна группа инспекторов проверяет тендер, вторая - контракт, третья - качество услуг. Инспекторы будут проверять все аспекте сотрудничества в течение всего срока действия соглашения.
Он также добавил, что сейчас в приоритете пищевое обеспечение защитников, и контракт досрочно разрывать не планируют.
"Сейчас важным приоритетом является пищевое обеспечение защитников. Впрочем, если появятся хоть какие-то основания разорвать этот последний контракт досрочно - мы немедленно это сделаем", - добавил замминистра обороны.
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Напомним
Утром 9 января, во время пресс-конференции заместитель министра обороны Виталий Половенко заявил, что Министерство обороны приняло решение разорвать контракты с компаниями, связанными с львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем, которого задержало ГБР при попытке дать взятку.
Согласно данным расследователей на войне наживался и сын бизнесмена Игоря Гринкевича - Роман Гринкевич.
Младший Гринкевич известен, как волонтер, директор благотворительной организации "Благотворительный фонд "Hope UA". За свою деятельность он даже имеет награду от Президента Украины Владимира Зеленского.
Скандал с семьей Гринкевичей: один из контрактов до сих пор действует
Министерство обороны Украины разрывает контракты с фирмами, связанными с семьей Гринкевичей, но один контракт на поставку продуктов питания остается до 1 апреля, после скандала, связанного с попыткой взятки со стороны семьи.
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