Эволюция благотворительности и волонтерства на примере одного фонда: как вызовы военного времени меняют подходы к помощи людям

Важными особенностями украинского гражданского общества являются масштабная благотворительность и развитое волонтерское движение. Начав активно развиваться после Революции Достоинства и российской аннексии Крыма и части Донбасса, они приобрели по-настоящему массовый характер после начала масштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Сегодня без благотворительной и волонтерской помощи не обходится ни обеспечение армии, ни эвакуация и расселение людей, ни материальная и психологическая поддержка. Вся страна собирает деньги на беспилотники, автомобили, другое оборудование, а волонтеры находят их и поставляют на передовую.

Одним из самых эффективных инструментов организации такой деятельности являются благотворительные фонды, которые позволяют аккумулировать значительные собственные или привлеченные ресурсы и качественно организовать процессы их использования. Однако, как показывает практика, даже фонды, которые уже давно работают, столкнувшись с вызовами военного времени, вынуждены были серьезно изменить свои подходы к оказанию помощи. Об эволюции благотворительности во время войны рассказываем на примере Фонда Вадима Столара.

Начало

К началу полномасштабного российского вторжения Фонд Вадима Столара уже два года как проводил активную деятельность. Он был создан еще в начале 2020-го для помощи в борьбе с пандемией COVID-19. Однако сразу после российского полномасштабного вторжения было решено полностью изменить направление работы и сосредоточиться на помощи военным и пострадавшим от войны.

"В первые дни мы бросались с одного направления помощи на другое, пытались "закрыть дыры" там, откуда звучали призывы и где у нас была определенная материальная база. В частности, закупали для защитников амуницию и бронежилеты, готовили для них и киевлян горячие обеды, помогали продуктами и лекарствами. Враг стоял под столицей, все работали в режиме аврала. После стабилизации ситуации, когда россияне были отброшены от города, появилась возможность перевести дыхание и и подумать, как действовать дальше. В итоге мы решили сфокусироваться на трех основных направлениях помощи: комплексной поддержке ВСУ, продуктовой помощи нуждающимся и психологической поддержке военных и гражданских", - рассказывает Вадим Столар.

По словам мецената, в течение 2022 года тестировались различные форматы помощи и корректировалась стратегия работы Фонда. А уже с началом 2023 года начала четко и планомерно реализовываться с упором на масштабные проекты, такие как "++ для ЗСУ", "Продуктова допомога", "Відновись", "Психологічна підтримка" и др.

Системная помощь военным: "++ для ЗСУ"

Максимальная поддержка защитников Украины была среди приоритетов Фонда с первых дней полномасштабной войны. В конце концов вся она была обобщена в одном масштабном проекте, что позволило систематизировать оказание помощи и сделать ее более эффективной.

"Обдумывая различные подходы к поддержке военных, мы пришли к выводу, что у нас есть два варианта: либо выбрать несколько направлений помощи и сосредоточиться только на них, либо начать строительство комплексного большого проекта, включающего организацию всех процессов - от анализа реальных потребностей до организации поставок и обратной связи. Проанализировав собственные возможности и потребности фронта, решили идти именно вторым путем. Так появилась концепция "++ для ЗСУ", - вспоминает Вадим Столар.

Название взяли от самих военных, ведь "++" на их сленге означает "все ок", а в Фонде именно к этому и стремились - обеспечить бойцов всем необходимым, чтобы они отвечали "у нас ++".

В рамках проекта также было постоянное развитие: расширялся перечень того, что передают защитникам, увеличивалось его количество.

"Запросы от военных постоянно меняются, и нужно понимать, что здесь сфокусироваться на чем-то одном просто не получится. Например, выяснилось, что есть большой запрос на сезонную амуницию - мы запустили прием заявок, закупили экипировку и доставили бойцам. Стало известно о нехватке средств обустройства полосы у пограничников - мы помогли специальным снаряжением. После подрыва плотины Каховского водохранилища российскими террористами понадобились моторные лодки для спасения людей - мы доставили их морским пехотинцам", - отмечает Наталья Приходько, волонтер Фонда.

Также на нужды фронта передаются амуниция, снаряжение, транспортные средства, но, как отмечают в Фонде, все больше запросы военных смещаются в сторону высокотехнологичного оборудования. Поэтому волонтеры последний год активно закупают и передают на передовую беспилотники-наблюдатели, FPV-дроны-камикадзе и системы борьбы с вражескими БПЛА.

В чем нуждаются гражданские

В первые дни после нападения россии наиболее актуальным запросом от населения были безопасность и обеспечение базовых потребностей базовых потребностей, потому что многие оказались в затруднительном положении. Поэтому Фонд Вадима Столара присоединился к эвакуации людей, устроив ряд автобусных рейсов в западные области Украины. А также - готовил обеды и предоставлял продукты и медикаменты всем, кому было необходимо.

Системная продуктовая помощь продолжается и поныне, благотворители постоянно устраивают гуманитарные миссии в разные уголки страны. Однако уже после первых месяцев войны и доверительного общения с гражданами волонтеры поняли, насколько большим сейчас является спрос на моральную поддержку и психоэмоциональную реабилитацию.

Именно это стало толчком к запуску нескольких масштабных проектов, которые стартовали еще в 2022-м, а в этом году - эволюционировали, расширялись и прирастали новыми ответвлениями. На некоторых из них стоит остановиться отдельно.

"Відновись"

"Відновись" в Фонде считают своим "флагманским" проектом в сфере психоэмоциональной помощи гражданским. И это оправдано, так как в рамках этой инициативы устраиваются комплексные и масштабные реабилитационные мероприятия.

В основе проекта - идея поддержки украинских семей с детьми, которые на войне потеряли одного из родителей или остались без жилья. И волонтеры подошли к ее реализации вдохновенно и творчески!

Как это выглядит. Каждый этап происходит заезд таких семей в уютный отель в одном из живописных и безопасных мест на западе Украины. Здесь, в полном спокойствии и максимально дружественной атмосфере, с участниками работают профессиональные психологи, которые занимаются со взрослыми, и аниматоры, которые развлекают малышей. С детьми и родителями вместе работают арт-терапевты. Волонтеры устраивают интересные мастер-классы для всех возрастных групп, познавательные экскурсии, походы в горы и тому подобное.

"Общаясь с участниками проекта "Відновись", я понял, насколько им трудно. Но и почувствовал, что они хотят и имеют силы вернуться к полноценной жизни. Наш проект создан, чтобы помогать им в этом. Как отец пятерых детей, я знаю, что сильнее всего стресс бьет именно по детям. И мы должны сделать все возможное, чтобы защитить их. Мы обязательно будем продолжать "Відновись". Ведь люди и их здоровье - как физическое, так и психическое - сверхважны. Ведь именно эмоционально здоровые и сильные духом граждане являются залогом послевоенного восстановления страны и возрождения нации", - отмечает Вадим Столар.

В целом Фонд провел уже шесть этапов "Відновись", четыре из которых - в этом году. За это время помощь получили 1200 семей.

Психологическая поддержка

Еще один масштабный проект от Фонда, который претерпел значительные изменения проект от Фонда, который претерпел значительные изменения со дня своего старта в 2022 году.

"Изначально в рамках проекта проводились только индивидуальные консультации с психологом в режиме онлайн. Однако впоследствии мы добавили и групповые занятия, а уже в 2023 году подобные мероприятия также начали проводиться и в офлайн-формате. Все варианты доказали свою эффективность и, по отзывам участников, принесли им облегчение", - говорит Наталья Приходько.

Тематика вопросов, которых затрагиваются психологами при работе с людьми, очень разнообразна. В частности, в проекте прорабатывают такие темы, как влияние войны на эмоциональную сферу детей, панические атаки и как с ними справиться, отношения в военное время, источники эмоциональных ресурсов и тому подобное.

Из проекта "Психологічна підтримка" в свое время выделился образовательный "Курс про дітей – для мам". В его рамках рамках еженедельно специалист рассказывает об особенностях воспитания детей в разном возрасте - от рождения до юношества - в формате прямых эфиров на YouTube-канале Фонда.

Благодаря полученным во время курса практическим рекомендациям во время курса практическим рекомендациям мамы учатся понимать своих детей, осознавать причины конфликтов, предотвращать их последствия, формировать атмосферу доверия и принятия в семье, а также учатся распознавать свои эмоции и регулировать их.

Другие социальные проекты

Проект "Спорт на районі", направленный на поддержку физического состояния украинцев, стартовал в августе прошлого года. Сначала Фонд Вадима Столара организовал в столице занятия на свежем воздухе, подобрав команду тренеров. Все желающие могли присоединиться к физическим активностям в своем районе города. С наступлением холодов проект переместился в онлайн, а в 2023 году действовал уже в смешанном формате. Весной Фонд перезапустил "Спорт на районі" с учетом накопленного организаторами опыта - и это оказалось удачным решением. Проект стал очень популярным стал очень популярным и ежемесячно привлекает все больше участников - даже таких, которые до того не были слишком "спортивными".

Интересный факт: как оказалось, совместные занятия спортом не только улучшают здоровье, но и способствуют психологической разгрузке, улучшая моральное состояние участников.

Среди других инициатив Фонда Вадима Столара важно упомянуть образовательный проект по изучению украинского языка. Сейчас многие украинцы, которые всю жизнь были русскоязычными, переходят на украинский. И этот проект призван помочь людям, которые имеют с таким переходом определенные сложности, стесняются наделать ошибок - улучшить речевые навыки, усовершенствовать владение языком.

Также достоин внимания проект "Знайомся: Київ!", ориентированный на вынужденных переселенцев, которые находятся в столице. В его рамках проводятся регулярные бесплатные экскурсии различной направленности, цель которых - не только познакомить людей с городом и его историей, но и дать возможность тем, кто был вынужден покинуть родной дом, перезагрузиться, отдохнуть и немного развлечься.

Точки роста

К 2024 году Фонд подходит не только с хорошо отточенными проектами подходит не только с хорошо отточенными проектами и отлаженными процессами, но и с пониманием направлений будущего развития. Одним из самых перспективных видится углубление сотрудничества с другими благотворительными организациями, что в этом году уже нарабатывается в формате грантовых программ.

В частности, весной стартовала первая такая программа первая такая программа, на которую Фонд Вадима Столара направил 1 млн гривен. У конкурсе на получение финансовой поддержки приняли участие сразу более 100 организаций различной направленности, а победили те, которые были нацелены на реабилитацию раненых защитников Украины.

Недавно была запущена вторую грантовую программу также на 1 млн грн, которая сейчас продолжается, однако на этот раз организаторы учли предыдущий опыт и сразу сосредоточились на актуальной тематике - а именно на проектах по физико-психологической реабилитации гражданских и военнослужащих в реалиях войны.

"Мы видим, что сотрудничество с благотворительными организациями, которые специализируются на определенных направлениях, дает значительный положительный эффект, потому что так мы очень прицельно финансируем удовлетворение именно тех потребностей, которые сейчас являются наиболее насущными. Поэтому и в дальнейшем будем разрабатывать это направление деятельности. В конце концов совместные усилия и единение всегда дают мощный эффект - доказано украинцами", - резюмирует Наталья Приходько.