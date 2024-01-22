ДБР показало кадри затримання Романа Гринкевича

Державне бюро розслідувань оприлюднило відео затримання Романа Гринкевича, який фігурує у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн, в Одесі, передає УНН.

Деталі

Ще одного фігуранта справи щодо поставок неякісного військового одягу для ЗСУ, Романа Гринкевича, було затримано в Одесі о 7 ранку у понеділок 22 січня під час спроби незаконного перетину державного кордону, повідомили у ДБР.

Директор ДБР Олексій Сухачов вказав, що Романа Гринкевича сьогодні мають доставити до суду з метою обрання запобіжного заходу.

Доповнення

17 січня ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.

Того ж дня Офіс Генпрокурора повідомляв УНН, що правоохоронці оголосили у розшук Романа Гринкевича для обрання йому запобіжного заходу.

Ігор Гринкевич має статус підозрюваного й у іншій справі - про спробу дати хабар. 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. 500 тисяч доларів пропонувалися за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження. Наразі він перебуває під вартою.