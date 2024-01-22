ГБР показало кадры задержания Романа Гринкевича
Киев • УНН
В Одессе задержали Романа Гринкевича, фигуранта дела о поставках некачественной военной одежды
Государственное бюро расследований обнародовало видео задержания Романа Гринкевича, фигурирующего в деле о схемах с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн, в Одессе, передает УНН.
Детали
Еще один фигурант дела о поставках некачественной военной одежды для ВСУ, Роман Гринкевич, был задержан в Одессе в 7 утра в понедельник 22 января при попытке незаконного пересечения государственной границы, сообщили в ГБР.
Директор ГБР Алексей Сухачев указал, что Романа Гринкевича сегодня должны доставить в суд с целью избрания меры пресечения.
Дополнение
17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.
В тот же день Офис Генпрокурора сообщал УНН, что правоохранители объявили в розыск Романа Гринкевича для избрания ему меры пресечения.
Игорь Гринкевич имеет статус подозреваемого и по другому делу - о попытке дать взятку. 29 декабря 2023 года сотрудники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. 500 тысяч долларов предлагались за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. Сейчас он находится под стражей.
ГБР показало кадры задержания Романа Гринкевича
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