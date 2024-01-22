Суд відправив Романа Гринкевича під варту і визначив заставу у пів мільярда гривень

Печерський районний суд Києва відправив Романа Гринкевича, який є підозрюваним у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд гривень, під варту до 17 березня, а також визначив заставу у розмірі понад 500 млн грн, передає УНН.

Застосувати до підозрюваного Гринкевича Романа Ігоровича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 17 березня 2024 року. Одночасно визначити Гринкевичу Роману Ігоровичу заставу у розмірі 500 001 528 гривень - сказала суддя.

Доповнення

17 січня ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд гривень. Йдеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.

18 січня сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа Гринкевича оголосили в розшук. Він є підозрюваним у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн.

19 січня Печерський районний суд міста Києва дозволив затримати підозрюваного у кримінальному провадженні щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ Романа Гринкевича для обрання йому запобіжного заходу.

Сьогодні, 22 січня стало відомо, що Романа Гринкевича затримали в Одесі при спробі виїхати за межі країни.