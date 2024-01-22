Суд отправил Романа Гринкевича под стражу и определил залог в полмиллиарда гривен

Печерский районный суд Киева отправил Романа Гринкевича, который является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд гривен, под стражу до 17 марта, а также определил залог в размере более 500 млн грн, передает УНН.

Применить к подозреваемому Гринкевичу Роману Игоревичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 17 марта 2024 года. Одновременно определить Гринкевичу Роману Игоревичу залог в размере 500 001 528 гривен - сказала судья.

Дополнение

17 января ГБР сообщил о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу об сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд гривен. Речь идет, в частности, об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

18 января сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Роман Гринкевич объявили в розыск. Он подозреваемый по делу об сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн.

19 января Печерский районный суд города Киева разрешил задержать подозреваемого в уголовном производстве по поставке некачественной одежды для ВСУ Романа Гринкевича для избрания ему меры пресечения.

Сегодня, 22 января, стало известно, что Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке выехать за пределы страны.