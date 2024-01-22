Суд отправил Романа Гринкевича под стражу и определил залог в полмиллиарда гривен
Киев • УНН
Роман Гринкевич, подозреваемый по делу о мошенничестве на миллиард гривен при закупке одежды для Вооруженных сил, был взят под стражу до 17 марта Печерским районным судом Киева с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен.
Печерский районный суд Киева отправил Романа Гринкевича, который является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд гривен, под стражу до 17 марта, а также определил залог в размере более 500 млн грн, передает УНН.
Применить к подозреваемому Гринкевичу Роману Игоревичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 17 марта 2024 года. Одновременно определить Гринкевичу Роману Игоревичу залог в размере 500 001 528 гривен
Дополнение
17 января ГБР сообщил о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу об сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд гривен. Речь идет, в частности, об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.
18 января сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Роман Гринкевич объявили в розыск. Он подозреваемый по делу об сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн.
19 января Печерский районный суд города Киева разрешил задержать подозреваемого в уголовном производстве по поставке некачественной одежды для ВСУ Романа Гринкевича для избрания ему меры пресечения.
Сегодня, 22 января, стало известно, что Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке выехать за пределы страны.
Суд отправил Романа Гринкевича под стражу и определил залог в полмиллиарда гривен
Роман Гринкевич, подозреваемый по делу о мошенничестве на миллиард гривен при закупке одежды для Вооруженных сил, был взят под стражу до 17 марта Печерским районным судом Киева с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен.
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