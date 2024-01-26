Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
Киев • УНН
Эксперт считает, что Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей
Министерство обороны Украины заняло правильную и принципиальную позицию, когда приняло решение разорвать все контракты с фирмами скандальной семьи Гринкевичей, ведь они являются сомнительными с точки зрения коррупционных проявлений, и если бы эти контракты и дальше бы действовали, то это бы выглядело странно в глазах общественности. Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович в эксклюзивном комментарии УНН.
Это логичная и ожидаемая реакция, потому что поскольку там открыты уголовные дела, то продление этих контрактов является сомнительным с точки зрения, во-первых, беспристрастного взгляда на эти дела, а во-вторых, оно странно выглядит в глазах общественности
Детали
Следующим шагом, по мнению, политолога, должно стать свершение внутреннего расследования в самом Минобороны.
"Если есть обвинения в злоупотреблениях, то как минимум для начала надо прекратить все контракты, затем провести внутреннее расследование. Потому что я так думаю, что кроме людей, которые были задействованы извне, есть определенные же вопросы, видимо, к людям, которые подписывали бумаги со стороны МОУ.
Насколько я знаю, оно сразу было начато. И понятно, что эти контракты, они не могут быть действующими, потому что они являются сомнительными с точки зрения коррупционных проявлений.
Поэтому это правильно, ожидаемо, это в целом соответствует принципам и стандартам, которым должны следовать органы государственной власти в подобных ситуациях. И ничего такого экстраординарного здесь нет. Это была правильная реакция", - добавил Рейтерович.
Дополнительно
Военные тоже поддерживают такой шаг. В частности, по мнению офицера, заместителя председателя Совета резервистов ВСУ Мирослава Гая, это свидетельствует о движении Минобороны к прозрачности в закупках и искоренению коррупции.
"Минобороны, я так понимаю, реагирует на скандал, который произошел. Они вынуждены как-то реагировать. Сейчас идет следствие, пусть оно устанавливает, были ли злоупотребления или нет, но, в принципе, это реакция правильная. Главное в этих условиях, есть ли другие компании, которые могут сейчас оперативно заменить те поставки, чтобы в ВСУ были бесперебойные поставки и тому подобное. Это логичная и нормальная реакция МОУ на скандал, на факты, которые выплыли в публичное поле. Я считаю, что в государстве, которое стремится к прозрачности в закупках, к борьбе с коррупцией, это правильная реакция", - рассказал Гай в комментарии УНН.
Контекст
29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. 500 тысяч долларов США предлагались за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. В уголовном производстве по попытке дать взятку статус подозреваемого имел Игорь Гринкевич.
Уже 30 декабря суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
17 января сотрудники ГБР сообщили о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны и членам преступной организации, которые нанесли государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен. Бюро разоблачило их на сделках с закупками одежды и белья для ВСУ.
Трех подозреваемых по делу Гринкевичей, связанному с поставкой некачественной военной одежды для Вооруженных сил Украины, отправили под стражу. В качестве альтернативы суд определил возможность внесения залога в размере более 500 миллионов гривен для каждого из них.
22 января ГБР в Одессе задержала сына Игоря Гринкевича Романа Гринкевича. В тот же день суд отправил его под стражу с возможностью внесения 500 миллионов гривен залога.
Перед этим, 9 января, Министерство обороны приняло решение разорвать контракты с компаниями семьи Гринкевичей. Правда, в тот же день в Минобороны уточнили, что все же один контракт со скандально известной семьей Гринкевичей еще не разорвали. Речь шла о соглашении по поставкам питания военным на период с 1 января по 1 апреля.
Но 17 января Минобороны приняло решение расторгнуть контракт на поставку продуктов с компанией предпринимателя Игоря Гринкевича "Трейд лайнс ритейл". Также ведомство подало в ГБР заявление о признании Минобороны потерпевшей стороной в деле против компаний, аффилированных с Гринкевичем.
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
Эксперт считает, что Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей.
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