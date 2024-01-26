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Замминистра обороны встретился с делегацией Института мира США: говорили о развитии системы изучения опыта войны

Замминистра обороны встретился с делегацией Института мира США: говорили о развитии системы изучения опыта войны

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 17:58  •  20835 просмотра

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Заместитель министра обороны Украины встретился с представителями Института мира США, отметив ключевую роль Украины в обеспечении европейской безопасности и выразив намерение страны вступить в НАТО. Встреча также была посвящена текущим изменениям в украинском оборонном ведомстве, в частности, упорядочению военной помощи от стран-партнеров и повышению прозрачности оборонных закупок.

Заместитель Министра обороны Украины Станислав Гайдер провел в Киеве встречу с делегацией Института мира США во главе с бывшим послом Соединенных Штатов Америки в Украине, вице-президентом по вопросам Европы и России в Институте мира США Уильямом Тейлором. О чем говорили сообщили в пресс-службе Минобороны, передает УНН.

Украина является ключом безопасности Европы, и пока будет продолжаться российская агрессия, под прямой угрозой находится ряд европейских стран. Членство Украины в НАТО является наиболее надежной гарантией безопасности Украины. Министерство обороны Украины демонстрирует существенный прогресс в выполнении договоренностей, и мы рассчитываем на вас и на саммит, который состоится в Вашингтоне.

- отметил Гайдер.

Детали

Во время встречи заместитель Министра проинформировал американскую сторону об институциональных изменениях, которые продолжаются в Министерстве, а также о задачах, стоящих перед ведомством в среднесрочной перспективе. В частности, Украина сконцентрирована над решением трех задач:

  • развитии новой модели Минобороны, как координатора сил обороны
  • повышении прозрачности оборонных закупок 
  • упорядочении получения военной помощи от стран-партнеров

По словам заместителя Министра, еще одной важной задачей сейчас является развитие системы изучения приобретенного военного опыта.

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт26 январь 2024, 09:56 • 113426 просмотров

Стороны обменялись мнениями по поводу возможностей усиления гарантий безопасности Украины, а также переговорных стратегий относительно получения Украиной официального приглашения о начале переговоров о вступлении в НАТО в контексте запланированного на июль в Вашингтоне саммита стран-членов Североатлантического Альянса.

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Дополнительно

Как минимум в пяти странах-союзниках НАТО моделируют сценарий возможной агрессии России. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

На прошлой неделе председатель Военного комитета НАТО, нидерландский адмирал Бауэр заявил, что Запад должен готовиться к "всеобъемлющей войне" с РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает что война россии против Украины превратилась в битву за боеприпасы, для союзников по НАТО важно пополнять запасы, на фоне поддержки Украины. И в Альянсе сегодня обсудят наращивание промышленного производства для этого. 

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Зам міністра оборони зустрівся з делегацією Інституту миру США: говорили про розбудову системи вивчення досвіду війни
Deputy Defense Minister met with a delegation from the U.S. Institute of Peace: they discussed the development of a system for studying war experience
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Замминистра обороны встретился с делегацией Института мира США: говорили о развитии системы изучения опыта войны

Заместитель министра обороны Украины встретился с представителями Института мира США, отметив ключевую роль Украины в обеспечении европейской безопасности и выразив намерение страны вступить в НАТО. Встреча также была посвящена текущим изменениям в украинском оборонном ведомстве, в частности, упорядочению военной помощи от стран-партнеров и повышению прозрачности оборонных закупок.

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