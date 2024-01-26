Замминистра обороны встретился с делегацией Института мира США: говорили о развитии системы изучения опыта войны

Заместитель Министра обороны Украины Станислав Гайдер провел в Киеве встречу с делегацией Института мира США во главе с бывшим послом Соединенных Штатов Америки в Украине, вице-президентом по вопросам Европы и России в Институте мира США Уильямом Тейлором. О чем говорили сообщили в пресс-службе Минобороны, передает УНН.

Украина является ключом безопасности Европы, и пока будет продолжаться российская агрессия, под прямой угрозой находится ряд европейских стран. Членство Украины в НАТО является наиболее надежной гарантией безопасности Украины. Министерство обороны Украины демонстрирует существенный прогресс в выполнении договоренностей, и мы рассчитываем на вас и на саммит, который состоится в Вашингтоне. - отметил Гайдер.

Детали

Во время встречи заместитель Министра проинформировал американскую сторону об институциональных изменениях, которые продолжаются в Министерстве, а также о задачах, стоящих перед ведомством в среднесрочной перспективе. В частности, Украина сконцентрирована над решением трех задач:

развитии новой модели Минобороны, как координатора сил обороны

повышении прозрачности оборонных закупок

упорядочении получения военной помощи от стран-партнеров

По словам заместителя Министра, еще одной важной задачей сейчас является развитие системы изучения приобретенного военного опыта.

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Стороны обменялись мнениями по поводу возможностей усиления гарантий безопасности Украины, а также переговорных стратегий относительно получения Украиной официального приглашения о начале переговоров о вступлении в НАТО в контексте запланированного на июль в Вашингтоне саммита стран-членов Североатлантического Альянса.

Дополнительно

Как минимум в пяти странах-союзниках НАТО моделируют сценарий возможной агрессии России. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

На прошлой неделе председатель Военного комитета НАТО, нидерландский адмирал Бауэр заявил, что Запад должен готовиться к "всеобъемлющей войне" с РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает что война россии против Украины превратилась в битву за боеприпасы, для союзников по НАТО важно пополнять запасы, на фоне поддержки Украины. И в Альянсе сегодня обсудят наращивание промышленного производства для этого.