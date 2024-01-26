Новая архитектура закупок по стандартам НАТО: в Минобороны состоялась встреча с представителем Германии
Киев • УНН
Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков встретился с заместителем посла Германии Тимом Пранге, чтобы обсудить новую систему закупок в соответствии со стандартами НАТО.
Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков встретился с заместителем Посла Федеративной Республики Германия в Украине господином Тимом Пранге, во время которой обсудили новую систему закупок Минобороны по стандартам НАТО. Об этом сообщает Министерство обороны, передает УНН.
Детали
Дмитрий Клименков рассказал Тиму Пранге о новой архитектуре закупок, которую Минобороны внедряет по стандартам НАТО.
"Строим систему, которая повысит эффективность и прозрачность поставок оружия и тылового имущества ВСУ", - сказал Клименков.
Заместитель министра призвал немецкие компании оборонно-промышленного комплекса к активному сотрудничеству и обсудили подготовку к Мюнхенской конференции по безопасности.
"Уверен, что наши совместные усилия с партнерами приведут к укреплению безопасности и стабильности в регионе. Вместе мы отстаиваем общие ценности и работаем для мирного будущего", - добавил Клименков.
Напомним
Заместитель Министра обороны Украины Станислав Гайдер провел в Киеве встречу с делегацией Института мира США во главе с бывшим послом Соединенных Штатов Америки в Украине, вице-президентом по вопросам Европы и россии в Институте мира США Уильямом Тейлором.
Новая архитектура закупок по стандартам НАТО: в Минобороны состоялась встреча с представителем Германии
Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков встретился с заместителем посла Германии Тимом Пранге, чтобы обсудить новую систему закупок в соответствии со стандартами НАТО.
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