Новая архитектура закупок по стандартам НАТО: в Минобороны состоялась встреча с представителем Германии

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков встретился с заместителем Посла Федеративной Республики Германия в Украине господином Тимом Пранге, во время которой обсудили новую систему закупок Минобороны по стандартам НАТО. Об этом сообщает Министерство обороны, передает УНН.

Детали

Дмитрий Клименков рассказал Тиму Пранге о новой архитектуре закупок, которую Минобороны внедряет по стандартам НАТО.

"Строим систему, которая повысит эффективность и прозрачность поставок оружия и тылового имущества ВСУ", - сказал Клименков.

Заместитель министра призвал немецкие компании оборонно-промышленного комплекса к активному сотрудничеству и обсудили подготовку к Мюнхенской конференции по безопасности.

"Уверен, что наши совместные усилия с партнерами приведут к укреплению безопасности и стабильности в регионе. Вместе мы отстаиваем общие ценности и работаем для мирного будущего", - добавил Клименков.

Напомним

Заместитель Министра обороны Украины Станислав Гайдер провел в Киеве встречу с делегацией Института мира США во главе с бывшим послом Соединенных Штатов Америки в Украине, вице-президентом по вопросам Европы и россии в Институте мира США Уильямом Тейлором.