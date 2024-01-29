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Навчання, навігація, водолазна діяльність: Міноборони запровадило ще 18 стандартів НАТО

Навчання, навігація, водолазна діяльність: Міноборони запровадило ще 18 стандартів НАТО

Київ • УНН

 • 32290 перегляди

У грудні 2023 і січні 2024 року Міністерство оборони і Збройні сили України впровадили ще 18 стандартів НАТО, довівши їх загальну кількість до 315. Ще 50 стандартів планується впровадити у 2024 році.

У Міністерстві оборони  та Збройних силах України протягом грудня 2023 року і січня 2024-го запровадили ще 18 стандартів НАТО. Про це з посиланням на Міноборони, передає УНН.

Деталі 

Серед стандартів, які запроваджені в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО: 

  • стандарти щодо захисту військ (сил) ЗСУ
  • навчання Військово-Морських Сил зі зв'язку, комунікаційних та інформаційних систем, транспортного забезпечення.

У відомстві пояснили, що в ініціативному порядку Україна запровадила стандарти, які стосуються навігаційно-гідрографічної підтримки, водолазної діяльності, пально-мастильних матеріалів. 

Україна, як ніхто, заслуговує на запрошення до НАТО - Зеленський11.01.24, 13:20 • 24132 перегляди

Доповнення

Загалом в Міноборони, ЗСУ та інших складових сектора безпеки і оборони запроваджено 315 стандартів НАТО

  • 192 (88% від запланованого) – в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО, які є першочерговими стандартами Альянсу
  • 123 – в ініціативному порядку, що впроваджуються Україною поза Цілями партнерства.

У відомстві підкреслили, що в Альянсі існує 1135 стандартів - тобто, в Силах безпеки і оборони України вже запроваджено майже 28% від загальної кількості. 

За словами заступника Міністра оборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, це більше, ніж прийнято у деяких державах-членах НАТО, що приєдналися під час останньої хвилі розширення Альянсу. Заступник Міністра також додав, що у 2024 році планується запровадити ще 50 стандартів НАТО у секторі безпеки.

Нагадаємо

Заступник міністра оборони України Дмитро Клименков зустрівся із заступником посла Німеччини Тімом Пранге, щоб обговорити нову систему закупівель відповідно до стандартів НАТО.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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