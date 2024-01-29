Навчання, навігація, водолазна діяльність: Міноборони запровадило ще 18 стандартів НАТО
Київ • УНН
У грудні 2023 і січні 2024 року Міністерство оборони і Збройні сили України впровадили ще 18 стандартів НАТО, довівши їх загальну кількість до 315. Ще 50 стандартів планується впровадити у 2024 році.
У Міністерстві оборони та Збройних силах України протягом грудня 2023 року і січня 2024-го запровадили ще 18 стандартів НАТО. Про це з посиланням на Міноборони, передає УНН.
Деталі
Серед стандартів, які запроваджені в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО:
- стандарти щодо захисту військ (сил) ЗСУ
- навчання Військово-Морських Сил зі зв'язку, комунікаційних та інформаційних систем, транспортного забезпечення.
У відомстві пояснили, що в ініціативному порядку Україна запровадила стандарти, які стосуються навігаційно-гідрографічної підтримки, водолазної діяльності, пально-мастильних матеріалів.
Україна, як ніхто, заслуговує на запрошення до НАТО - Зеленський11.01.24, 13:20 • 24132 перегляди
Доповнення
Загалом в Міноборони, ЗСУ та інших складових сектора безпеки і оборони запроваджено 315 стандартів НАТО
- 192 (88% від запланованого) – в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО, які є першочерговими стандартами Альянсу
- 123 – в ініціативному порядку, що впроваджуються Україною поза Цілями партнерства.
У відомстві підкреслили, що в Альянсі існує 1135 стандартів - тобто, в Силах безпеки і оборони України вже запроваджено майже 28% від загальної кількості.
За словами заступника Міністра оборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, це більше, ніж прийнято у деяких державах-членах НАТО, що приєдналися під час останньої хвилі розширення Альянсу. Заступник Міністра також додав, що у 2024 році планується запровадити ще 50 стандартів НАТО у секторі безпеки.
Нагадаємо
Заступник міністра оборони України Дмитро Клименков зустрівся із заступником посла Німеччини Тімом Пранге, щоб обговорити нову систему закупівель відповідно до стандартів НАТО.