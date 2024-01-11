Україна, як ніхто, заслуговує на запрошення до НАТО - Зеленський

Президент Володимир Зеленський впевнений, що Україна, як ніхто, заслуговує на запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні. Про це заявив Президент України під час спільної пресконфереції з президентом Естонії Аларом Карісом у четвер, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Я впевнений, що Україна, як ніхто, заслуговує. По-перше, в Україні сильна армія, яка точно посилить, особливо Східну Європу, країни НАТО. Армія з військовим досвідом: не теорією, а практикою. Вже армія, яка використовувала натовську зброю під час війни на полі бою, а не тільки на військових тренуваннях", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання чи заслуговує Україна запрошення в НАТО на саміті у Вашингтоні.

Зеленський додав, що Україна знає всі плюси та мінуси західної зброї, а також складнощі на полі бою в будь-який період року.

"На жаль, цей досвід - це життя людей. Утім, це факт. Тому, коли ми говоримо про нашу армію або сумісність з натовськими стандартами, я бачу, що ми абсолютно готові", - зазначив Зеленський.

Зеленський розповів, чого очікує від саміту НАТО у Вашингтоні

Президент наголосив, що Україна приймає всі необхідні закони та реформи для вступу в Альянс.

В свою чергу, президент Естонії наголосив, що це дуже довгий процес, і зрозуміло, що Україна не буде приєднуватися до НАТО наступного дня після закінчення війни.

"Це займе трохи довше часу, але історія показує нам, що буферні зони не працюють. Це означає те, що ці країни, які вирішили стати демократичними і хочуть захистити себе, для них немає іншої альтернативи, ніж НАТО", - сказав президент Естонії Алар Каріс.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що пауза на полі бою на території України піде лише на користь росії.