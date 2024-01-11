Пауза у війні піде лише на користь росії – Зеленський
Київ • УНН
Зеленський попереджає, що пауза у війні в Україні допоможе росії відновити військову міць. Президент України зазначив, що термінова закупівля росією зброї свідчить про її поточний дефіцит у країни-агресора.
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що пауза на полі бою на території України піде лише на користь росії.
Про це сказав Президент Зеленський під час спільної пресконфереції з президентом Естонії Аларом Карісом у четвер, передає кореспондент УНН.
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Відповідаючи на питання журналіста чому пауза на полі бою позитивно вплине лише на росію, Зеленський зазначив: "пауза на полі бою на території України - це не є пауза в війні. Це не говорить про те, що це припинення війни і це не веде до політичного діалогу з російською федерацією або з кимось ще, ця пауза буде тільки допомогати рф".
Тому що ми розуміємо об'єми, скільки всього вони виробляють сьогодні дронів, артилерії на добу. Ми бачимо чого їм не вистачає, у них великий дефіцит дронів і з артилерією, і з ракетами. Йдуть великі закупки з ірану дронів і шахедів, а також вони домовляються про ракети, поки що домовленостей вони не досягли, а також вони отримали більше мільйона артснарядів від Північної Кореї, а також ми бачили приклади деяких ракет
Президент зазначив, що рф закуповує озброєння в інших країнах через те, що "російські склади були порожніми після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Тоді вони прийшли з великою навалою, з усім що в них було. Зараз ця пауза - це не просто заморожений конфлікт, це просто пауза яка допоможе їм".
Вони не встигають. Так, ви праві, світ також не встигає наповнювати склади України. Але світ сьогодні допомагає Україні, а в росії є дефіцит. Ми бачимо, як цей дефіцит впливає на їхню стійкість на полі бою. Дати паузу, ризикнути, дати 2-3 роки рф - вона потім може переїхати нас, ми би так не ризикували і слава Богу, що все це вирішується в Україні і тому пауз на користь росії точно не буде
Окрім того, Зеленський запевнив, що підтримка війни населенням росії не зростає.
Вони почали відчувати цю війну і на собі. Санкції, економіка в них падає, вона не зростає
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