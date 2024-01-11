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Пауза у війні піде лише на користь росії – Зеленський

Пауза у війні піде лише на користь росії – Зеленський

Київ • УНН

 • 23588 перегляди

Зеленський попереджає, що пауза у війні в Україні допоможе росії відновити військову міць. Президент України зазначив, що термінова закупівля росією зброї свідчить про її поточний дефіцит у країни-агресора.

 Президент України Володимир Зеленський впевнений, що пауза на полі бою на території України піде лише на користь росії.

Про це сказав Президент Зеленський під час спільної пресконфереції з президентом Естонії Аларом Карісом у четвер, передає кореспондент УНН.

Деталі

 Відповідаючи на питання журналіста чому пауза на полі бою позитивно вплине лише на росію, Зеленський зазначив: "пауза на полі бою на території України - це не є пауза в війні. Це не говорить про те, що це припинення війни і це не веде до політичного діалогу з російською федерацією або з кимось ще, ця пауза буде тільки допомогати рф".

Тому що ми розуміємо об'єми, скільки всього вони виробляють сьогодні дронів, артилерії на добу. Ми бачимо чого їм не вистачає, у них великий дефіцит дронів і з артилерією, і з ракетами. Йдуть великі закупки з ірану дронів і шахедів, а також вони домовляються про ракети, поки що домовленостей вони не досягли, а також вони отримали більше мільйона артснарядів від Північної Кореї, а також ми бачили приклади деяких ракет

- сказав Зеленський.

Президент зазначив, що рф закуповує озброєння в інших країнах через те, що "російські склади були порожніми після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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Тоді вони прийшли з великою навалою, з усім що в них було. Зараз ця пауза - це не просто заморожений конфлікт, це просто пауза яка допоможе їм".

Вони не встигають. Так, ви праві, світ також не встигає наповнювати склади України. Але світ сьогодні допомагає Україні, а в росії є дефіцит. Ми бачимо, як цей дефіцит впливає на їхню стійкість на полі бою. Дати паузу, ризикнути, дати 2-3 роки рф - вона потім може переїхати нас, ми би так не ризикували і слава Богу, що все це вирішується в Україні і тому пауз на користь росії точно не буде

- наголосив Глава держави.

Окрім того, Зеленський запевнив, що підтримка війни населенням росії не зростає.

Вони почали відчувати цю війну і на собі. Санкції, економіка в них падає, вона не зростає

 - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Естонія закликає союзників використати для для відбудови України заморожені активи рф.

Павло Башинський

Павло Башинський

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