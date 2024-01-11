Пауза в войне пойдет только на пользу России - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что пауза на поле боя на территории Украины пойдет только на пользу России.

Об этом сказал Президент Зеленский во время совместной пресс-конфереции с президентом Эстонии Аларом Карисом в четверг, передает корреспондент УНН.

Детали

Отвечая на вопрос журналиста почему пауза на поле боя положительно повлияет только на Россию, Зеленский отметил: "пауза на поле боя на территории Украины - это не пауза в войне. Это не говорит о том, что это прекращение войны и это не ведет к политическому диалогу с российской федерацией или с кем-то еще, эта пауза будет только помогать рф".

Потому что мы понимаем объемы, сколько всего они производят сегодня дронов, артиллерии в сутки. Мы видим чего им не хватает, у них большой дефицит дронов и с артиллерией, и с ракетами. Идут большие закупки из ирана дронов и шахедов, а также они договариваются о ракетах, пока что договоренностей они не достигли, а также они получили более миллиона артснарядов от Северной Кореи, а также мы видели примеры некоторых ракет - сказал Зеленский.

Президент отметил, что рф закупает вооружение в других странах из-за того, что "российские склады были пустыми после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Тогда они пришли с большим нашествием, со всем что у них было. Сейчас эта пауза - это не просто замороженный конфликт, это просто пауза которая поможет им".

Они не успевают. Да, вы правы, мир также не успевает наполнять склады Украины. Но мир сегодня помогает Украине, а у России есть дефицит. Мы видим, как этот дефицит влияет на их устойчивость на поле боя. Дать паузу, рискнуть, дать 2-3 года рф - она потом может переехать нас, мы бы так не рисковали и слава Богу, что все это решается в Украине и поэтому пауз в пользу россии точно не будет - подчеркнул Глава государства.

Кроме того, Зеленский заверил, что поддержка войны населением России не растет.

Они начали чувствовать эту войну и на себе. Санкции, экономика у них падает, она не растет - резюмировал Зеленский.

Напомним,

Эстония призывает союзников использовать для для восстановления Украины замороженные активы рф.