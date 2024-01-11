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Украина, как никто, заслуживает приглашения в НАТО - Зеленский

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 11:20  •  4602 просмотра

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Зеленский утверждает, что Украина заслужила право на приглашение в НАТО благодаря сильной, испытанной в боях армии и соблюдению стандартов Альянса.

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина, как никто, заслуживает приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне. Об этом заявил Президент Украины во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в четверг, передает корреспондент УНН.

Детали

"Я уверен, что Украина, как никто, заслуживает. Во-первых, в Украине сильная армия, которая точно усилит, особенно Восточную Европу, страны НАТО. Армия с военным опытом: не теорией, а практикой. Уже армия, которая использовала натовское оружие во время войны на поле боя, а не только на военных тренировках", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос заслуживает ли Украина приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне.

Зеленский добавил, что Украина знает все плюсы и минусы западного оружия, а также сложности на поле боя в любой период года.

"К сожалению, этот опыт - это жизнь людей. Впрочем, это факт. Поэтому, когда мы говорим о нашей армии или совместимости с натовскими стандартами, я вижу, что мы абсолютно готовы", - отметил Зеленский.

Зеленский рассказал, чего ожидает от саммита НАТО в Вашингтоне10 январь 2024, 14:17 • 23073 просмотра

Президент подчеркнул, что Украина принимает все необходимые законы и реформы для вступления в Альянс.

В свою очередь, президент Эстонии отметил, что это очень долгий процесс, и понятно, что Украина не будет присоединяться к НАТО на следующий день после окончания войны.

"Это займет немного дольше времени, но история показывает нам, что буферные зоны не работают. Это означает то, что эти страны, которые решили стать демократическими и хотят защитить себя, для них нет другой альтернативы, чем НАТО", - сказал президент Эстонии Алар Карис.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что пауза на поле боя на территории Украины пойдет только на пользу россии.

Павел Башинский

Павел Башинский

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