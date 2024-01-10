Зеленский рассказал, чего ожидает от саммита НАТО в Вашингтоне
Киев • УНН
Зеленский ожидает от саммита НАТО оборонной и политической поддержки для усиления противовоздушной обороны Украины и продвижения стремлений Украины в НАТО.
Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает получить от Вашингтонского саммита НАТО оборонные и политические решения, в частности, по усилению ПВО Украины. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает корреспондент УНН.
Хотелось бы получить две конкретные вещи. Оборонное решение и политическое. По обороне, я уже сказал - усиливаем ПВО Украины. Я бы хотел получить усиление нашего пакета и количеством систем, которые так нам нужны. Именно системы и именно конкретные ракеты, которые борются против российской баллистики
Относительно политических решений, Зеленский отметил, что "хочется получить хотя бы один конкретный шаг навстречу НАТО".
Дополнение
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Украина хочет получить политический сигнал, который уже сегодня четко закрепит ее будущее в НАТО.
Напомним
Саммита НАТО в Вашингтоне запланирован на июль 2024 года.
Зеленский рассказал, чего ожидает от саммита НАТО в Вашингтоне
Зеленский ожидает от саммита НАТО оборонной и политической поддержки для усиления противовоздушной обороны Украины и продвижения стремлений Украины в НАТО.
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