Зеленський розповів, чого очікує від саміту НАТО у Вашингтоні

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує отримати від Вашингтонського саміту НАТО оборонні та політичні рішення, зокрема, щодо посилення ППО України. Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Литви Гітанасом Наусєдою, передає кореспондент УНН.

Хотілося б отримати дві конкретні речі. Оборонне рішення і політичне. Щодо оборони, я вже сказав – посилюємо ППО України. Я б хотів отримати посилення нашого пакета і кількістю систем, які так нам потрібні. Саме системи й саме конкретні ракети, які борються проти російської балістики