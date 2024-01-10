Зеленський розповів, чого очікує від саміту НАТО у Вашингтоні
Київ • УНН
Зеленський очікує від саміту НАТО оборонної та політичної підтримки для посилення протиповітряної оборони України та просування прагнень України до НАТО.
Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує отримати від Вашингтонського саміту НАТО оборонні та політичні рішення, зокрема, щодо посилення ППО України. Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Литви Гітанасом Наусєдою, передає кореспондент УНН.
Хотілося б отримати дві конкретні речі. Оборонне рішення і політичне. Щодо оборони, я вже сказав – посилюємо ППО України. Я б хотів отримати посилення нашого пакета і кількістю систем, які так нам потрібні. Саме системи й саме конкретні ракети, які борються проти російської балістики
Щодо політичних рішень, Зеленський зазначив, що "хочеться отримати хоча б один конкретний крок назустріч НАТО".
Доповнення
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявляв, що Україна хоче отримати політичний сигнал, який уже сьогодні чітко закріпить її майбутнє в НАТО.
Нагадаємо
Саміту НАТО у Вашингтоні запланований на липень 2024 року.