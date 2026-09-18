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росія третій тиждень поспіль втрачає в Україні понад 10 тисяч військових - розвідка Естонії

Київ • УНН

 • 3000 перегляди

Розвідка Естонії повідомила про понад 10 тисяч втрат рф за тиждень. Українські удари знизили нафтопереробні потужності росії на 30%.

росія третій тиждень поспіль втрачає в Україні понад 10 тисяч військових - розвідка Естонії

Втрати російських збройних сил у загарбницькій війні проти України залишаються на рівні понад 10 000 військовослужбовців уже третій тиждень поспіль, перевищуючи темпи мобілізації. Про це повідомляє ERR посилаючись на заяву полковника Антса Ківісельга, керівника Розвідувального центру Сил оборони Естонії, пише УНН.

Третій тиждень поспіль росія втрачає понад 10 000 військовослужбовців, включно з пораненими та загиблими. Середньодобові втрати цього тижня становлять близько 1600 військових, тобто протягом тижня було втрачено трохи більше ніж 11 000 військовослужбовців. Таким чином, тенденція зберігається: росія втрачає на полі бою більше військових, ніж здатна набрати

- сказав полковник Ківісельг.

Керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії також зазначив, що Україна вперше оприлюднила дані про свій контрнаступ у напрямку Лимана Донецької області, під час якого було звільнено та зачищено близько 85 квадратних кілометрів.

Українські операції в Донецькій області наразі тривають

- додав Ківісельг.

Говорячи про інші успіхи України, Ківісельг зазначив, що продовжуються удари по російських нафтових об’єктах у Краснодарському краї, Саратовській та Самарській областях, а також у Республіці Татарстан, удар по порту Махачкали на Каспійському морі, атаки на хімічні заводи в Пермському краї та Волгограді, а також удар по заводу з виробництва безпілотників у Ростовській області.

Ківісельг також послався на звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), згідно з яким стан російських нафтопереробних заводів погіршився внаслідок українських далекобійних ударів, тоді як санкції ускладнюють ремонт пошкоджень, завданих авіаударами.

За оцінками МЕА, потужності росії з переробки нафти залишатимуться на 30% нижчими за довоєнний рівень протягом наступних 18 місяців.

У росії на половині АЗС немає бензину після ударів по НПЗ - ЗМІ18.09.26, 03:16 • 5096 переглядiв

Ольга Розгон

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