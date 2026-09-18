Россия третью неделю подряд теряет в Украине более 10 тысяч военнослужащих — разведка Эстонии
Киев • УНН
Разведка Эстонии сообщила о более чем 10 тысячах потерь РФ за неделю. Украинские удары снизили нефтеперерабатывающие мощности России на 30%.
Потери российских вооружённых сил в захватнической войне против Украины остаются на уровне более 10 000 военнослужащих уже третью неделю подряд, превышая темпы мобилизации. Об этом сообщает ERR со ссылкой на заявление полковника Антса Кивисельга, руководителя Разведывательного центра Сил обороны Эстонии, пишет УНН.
Третью неделю подряд Россия теряет более 10 000 военнослужащих, включая раненых и погибших. Среднесуточные потери на этой неделе составляют около 1600 военнослужащих, то есть в течение недели было потеряно немногим более 11 000 военнослужащих. Таким образом, тенденция сохраняется: Россия теряет на поле боя больше военнослужащих, чем способна набрать
Руководитель Разведывательного центра Сил обороны Эстонии также отметил, что Украина впервые обнародовала данные о своём контрнаступлении в направлении Лимана Донецкой области, в ходе которого было освобождено и зачищено около 85 квадратных километров.
Украинские операции в Донецкой области в настоящее время продолжаются
Говоря о других успехах Украины, Кивисельг отметил, что продолжаются удары по российским нефтяным объектам в Краснодарском крае, Саратовской и Самарской областях, а также в Республике Татарстан, удар по порту Махачкалы на Каспийском море, атаки на химические заводы в Пермском крае и Волгограде, а также удар по заводу по производству беспилотников в Ростовской области.
Кивисельг также сослался на отчёт Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому состояние российских нефтеперерабатывающих заводов ухудшилось вследствие украинских дальнобойных ударов, тогда как санкции усложняют ремонт повреждений, нанесённых авиаударами.
По оценкам МЭА, мощности России по переработке нефти будут оставаться на 30% ниже довоенного уровня в течение следующих 18 месяцев.
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