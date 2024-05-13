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Міноборони: Естонія надасть Україні обладнання для зміцнення кіберпростору

Міноборони: Естонія надасть Україні обладнання для зміцнення кіберпростору

Київ • УНН

 • 19575 перегляди

Естонія посилить кібербезпеку України, надавши обладнання в рамках ІТ-коаліції.

Естонія посилить кібербезпеку України, надаючи обладнання в рамках ІТ-коаліції. Про це сказала керівниця департаменту кіберполітики Міністерства оборони Естонії Лаура Оолуп, під час зустрічі із заступницею міністра оборони України Катериною Черногоренко, пише УНН з посиланням на Міноборони.

Деталі

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко провела у Києві зустріч з  заступником командувача Кіберкомандування Сил оборони Естонії Міхкелем Тікком, та Лаурою Оолуп, керівницею департаменту кіберполітики і координаторкою ІТ коаліції від Міністерства оборони Естонії. Вони обговорили подальшу співпрацю в рамках коаліційних проєктів.

Естонія – стратегічний партнер для України, і я дякую за її співлідерство в ІТ коаліції. Завдяки спільній роботі ми значно посилюємо можливості наших кіберфахівців. Цінуємо нашу взаємодію та продовжуємо активну співпрацю

– подякувала Черногоренко.

Під час візиту естонська делегація мала ряд зустрічей з кіберекспертами Міністерства оборони України та Збройних сил. Партнери високо оцінили кваліфікацію українських фахівців і заявили про свою готовність продовжувати надавати експертну підтримку Україні у сфері кібербезпеки.

Рівень технологічної експертизи України вражаюче високий, особливо завдяки набутому досвіду в ході повномасштабної війни проти росії. Окрім кінетичних загроз, російська агресія охоплює також і кіберпростір. Ми готові колективно підтримати Україну необхідними засобами для отримання переваги на полі бою та обміну досвідом в межах нашого стратегічного партнерства

– заявила Лаура Оолуп, керівниця департаменту кіберполітики Міністерства оборони Естонії.

Нагадаємо

Міністерство оборони повідомило, що різні транспортні засоби, включаючи сільськогосподарську та будівельну техніку, можуть бути мобілізовані для військових цілей і будуть повернуті власникам протягом 30 днів після демобілізації.

Віцеканцлер Німеччини Габек заявив про недостатню підтримку України: закликає до більшої допомоги13.05.24, 16:47 • 18954 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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