Міноборони: Естонія надасть Україні обладнання для зміцнення кіберпростору
Київ • УНН
Естонія посилить кібербезпеку України, надавши обладнання в рамках ІТ-коаліції.
Естонія посилить кібербезпеку України, надаючи обладнання в рамках ІТ-коаліції. Про це сказала керівниця департаменту кіберполітики Міністерства оборони Естонії Лаура Оолуп, під час зустрічі із заступницею міністра оборони України Катериною Черногоренко, пише УНН з посиланням на Міноборони.
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Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко провела у Києві зустріч з заступником командувача Кіберкомандування Сил оборони Естонії Міхкелем Тікком, та Лаурою Оолуп, керівницею департаменту кіберполітики і координаторкою ІТ коаліції від Міністерства оборони Естонії. Вони обговорили подальшу співпрацю в рамках коаліційних проєктів.
Естонія – стратегічний партнер для України, і я дякую за її співлідерство в ІТ коаліції. Завдяки спільній роботі ми значно посилюємо можливості наших кіберфахівців. Цінуємо нашу взаємодію та продовжуємо активну співпрацю
Під час візиту естонська делегація мала ряд зустрічей з кіберекспертами Міністерства оборони України та Збройних сил. Партнери високо оцінили кваліфікацію українських фахівців і заявили про свою готовність продовжувати надавати експертну підтримку Україні у сфері кібербезпеки.
Рівень технологічної експертизи України вражаюче високий, особливо завдяки набутому досвіду в ході повномасштабної війни проти росії. Окрім кінетичних загроз, російська агресія охоплює також і кіберпростір. Ми готові колективно підтримати Україну необхідними засобами для отримання переваги на полі бою та обміну досвідом в межах нашого стратегічного партнерства
Нагадаємо
Міністерство оборони повідомило, що різні транспортні засоби, включаючи сільськогосподарську та будівельну техніку, можуть бути мобілізовані для військових цілей і будуть повернуті власникам протягом 30 днів після демобілізації.
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