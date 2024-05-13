Віцеканцлер Німеччини Габек заявив про недостатню підтримку України: закликає до більшої допомоги
Київ • УНН
Німеччина зробила недостатньо для підтримки України у війні проти росії, і інші країни також можуть зробити більше, заявив віце-канцлер Німеччини Роберт Габек.
Німеччина зробила недостатньо для підтримки України, заявив віцеканцлер Німеччини Роберт Габек на конференції з політики безпеки в Берліні в понеділок, додавши, що "інші також можуть зробити більше", пише УНН з посиланням на tagesschau.
Деталі
"Ми зробили недостатньо", - заявив віцеканцлер ФРН Роберт Габек, маючи на увазі підтримку України Німеччиною.
"Інші також можуть зробити більше", - зазначив Габек. Але Німеччина не повинна бути на боці країн, які зробили занадто мало. Україні явно не вистачає озброєння для самозахисту, зазначив міністр економіки ФРН. Люди могли загинути на війні і через ненадання допомоги.
"Не всі партнери оперативно виконують домовленості": Зеленський вказав на потребу у збройній підтримці на тлі спроби рф розширити наступальні дії на Донеччині та Харківщині10.05.24, 15:12 • 18503 перегляди