"Не всі партнери оперативно виконують домовленості": Зеленський вказав на потребу у збройній підтримці на тлі спроби рф розширити наступальні дії на Донеччині та Харківщині

Президент України Володимир Зеленський поінформував про чергову російську спробу розширити наступальні дії в Донецькій та Харківській областях, а також про потребу України у збройній підтримці партнерів, щоб зірвати намагання росії, вказавши, що не всі партнери оперативно виконують домовленості. Про це він розповів під час зустрічі президентці Словаччини Зузані Чапутовій, пише УНН.

Президент привітав в Україні Зузану Чапутову і подякував їй за рішучість і моральне лідерство, які були проявлені в умовах цієї війни.

Сьогодні ми докладно обговорили ситуацію на фронті. Я поінформував про чергову російську спробу розширити наступальні дії на території Донецької та Харківської областей і також про наші потреби, зокрема збройні, щоб зірвати те, що намагається зробити окупант. Зараз не всі наші партнери оперативно виконують домовленості, і ми потребуємо максимальної зосередженості друзів України, щоб прискорити постачання. Вдячний кожному лідеру, які допомагають нам у цьому