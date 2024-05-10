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"Не всі партнери оперативно виконують домовленості": Зеленський вказав на потребу у збройній підтримці на тлі спроби рф розширити наступальні дії на Донеччині та Харківщині

Київ • УНН

 • 18503 перегляди

Зеленський поінформував про нові наступальні спроби росії в Донецькій та Харківській областях, потребу України у збройній підтримці з боку союзників для протидії росії, а також про те, що деякі партнери не виконують вчасно домовленості.

Президент України Володимир Зеленський поінформував про чергову російську спробу розширити наступальні дії в Донецькій та Харківській областях, а також про потребу України у збройній підтримці партнерів, щоб зірвати намагання росії, вказавши, що не всі партнери оперативно виконують домовленості. Про це він розповів під час зустрічі президентці Словаччини Зузані Чапутовій, пише УНН.

Президент привітав в Україні Зузану Чапутову і подякував їй за рішучість і моральне лідерство, які були проявлені в умовах цієї війни.

Сьогодні ми докладно обговорили ситуацію на фронті. Я поінформував про чергову російську спробу розширити наступальні дії на території Донецької та Харківської областей і також про наші потреби, зокрема збройні, щоб зірвати те, що намагається зробити окупант. Зараз не всі наші партнери оперативно виконують домовленості, і ми потребуємо максимальної зосередженості друзів України, щоб прискорити постачання. Вдячний кожному лідеру, які допомагають нам у цьому

- сказав Зеленський.

росія почала наступ на Харківському напрямку, Україні вдалося зупинити окупантів артилерійським вогнем - Зеленський10.05.24, 14:52 • 22689 переглядiв

Юлія Шрамко

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