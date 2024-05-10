"Не все партнеры оперативно выполняют договоренности": Зеленский указал на потребность в вооруженной поддержке на фоне попытки рф расширить наступательные действия в Донецкой и Харьковской областях

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал об очередной российской попытке расширить наступательные действия в Донецкой и Харьковской областях, а также о потребности Украины в вооруженной поддержке партнеров, чтобы сорвать попытки россии, указав, что не все партнеры оперативно выполняют договоренности. Об этом он рассказал во время встречи президенту Словакии Зузане Чапутовой, пишет УНН.

Президент поздравил в Украине Зузану Чапутову и поблагодарил ее за решительность и моральное лидерство, которые были проявлены в условиях этой войны.

Сегодня мы подробно обсудили ситуацию на фронте. Я проинформировал об очередной российской попытке расширить наступательные действия на территории Донецкой и Харьковской областей и также о наших потребностях, в том числе вооруженных, чтобы сорвать то, что пытается сделать оккупант. Сейчас не все наши партнеры оперативно выполняют договоренности, и мы нуждаемся в максимальной сосредоточенности друзей Украины, чтобы ускорить поставки. Благодарен каждому лидеру, которые помогают нам в этом - сказал Зеленский.

россия начала наступление на Харьковском направлении, Украине удалось остановить оккупантов артиллерийским огнем - Зеленский