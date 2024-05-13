Вице-канцлер Германии Хабек заявил о недостаточной поддержке Украины: призывает к большей помощи

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
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3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  105291 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  105354 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  159491 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  207944 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  213958 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205475 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159695 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151845 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131242 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

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9 мая 2024, 10:03  •  284590 просмотра

Вице-канцлер Германии Хабек заявил о недостаточной поддержке Украины: призывает к большей помощи

Германия сделала недостаточно для поддержки Украины в войне против россии, и другие страны также могут сделать больше, заявил вице-канцлер Германии Роберт Габек.

Война •   •  7604 просмотра
Вице-канцлер Германии Хабек заявил о недостаточной поддержке Украины: призывает к большей помощи

Через две недели в Одесской области взойдут первые ростки хлопка: фото

В Одесской области засеяли экспериментальные хлопковые поля, всходы ожидаются через две недели, поскольку регион имеет благоприятные условия для выращивания этой культуры с экономическим потенциалом и безотходным производством.

Экономика •   •  7096 просмотра
Через две недели в Одесской области взойдут первые ростки хлопка: фото

Евросовет одобрил пересмотр общей сельскохозяйственной политики ЕС: этого требовали протестующие фермеры

Европейский Совет одобрил пересмотр общей аграрной политики ЕС в ответ на беспокойство, высказанное протестующими фермерами. Документ упрощает и снижает административное бремя на фермеров.

Новости Мира •   •  7147 просмотра
Евросовет одобрил пересмотр общей сельскохозяйственной политики ЕС: этого требовали протестующие фермеры

На Буковине разоблачили правоохранителя, который помогал уклонистам выехать за границу

Правоохранителя задержали за то, что он, используя свое служебное положение, незаконно помогал военнообязанным мужчинам незаконно покинуть Украину. Теперь мужчине грозит до до 9 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Криминал и ЧП •   •  6634 просмотра
На Буковине разоблачили правоохранителя, который помогал уклонистам выехать за границу

Сербия подтвердила поддержку Украины, но воздерживается от санкций

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич выразил поддержку территориальной целостности Украины, но не взял на себя обязательств по санкциям против россии.

Война •   •  9423 просмотра
Сербия подтвердила поддержку Украины, но воздерживается от санкций

Поддержал аннексию Крыма! Посольство Украины в Корее жестко отреагировало на совместный концерт друга путина и жены владельца Louis Vuitton

Посольство Украины в Южной Корее решительно осудило дирижера-путиниста Владимира Спивакова и его жену Элен Мерсье из империи Louis Vuitton за концерт в Сеуле, обвинив их в поддержке агрессии России против Украины и распространении кремлевских нарративов через культуру и музыку.

политика •   •  7574 просмотра
Поддержал аннексию Крыма! Посольство Украины в Корее жестко отреагировало на совместный концерт друга путина и жены владельца Louis Vuitton

Кулеба встретился с главой МИД Сербии: обсудили пути развития двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Украины Кулеба встретился с министром иностранных дел Сербии Джуричем в Белграде, чтобы обсудить развитие двустороннего сотрудничества, а также интеграцию двух стран в ЕС.

политика •   •  7479 просмотра
Кулеба встретился с главой МИД Сербии: обсудили пути развития двустороннего сотрудничества

Ким Чен Ын построил город для "ядерной элиты": уехать оттуда можно только по спецразрешениям

Северная Корея построила город для ученых и военных, участвующих в ее ядерной программе, откуда жителям запрещено выезжать без специального разрешения.

Новости Мира •   •  7136 просмотра
Ким Чен Ын построил город для "ядерной элиты": уехать оттуда можно только по спецразрешениям

Волгоградский НПЗ "Лукойла" был частично остановлен после дроновой атаки - Reuters

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод российского нефтяного гиганта "Лукойл" был частично остановлен после дроновой атаки в воскресенье, пишут СМИ.

Война •   •  9780 просмотра
Волгоградский НПЗ "Лукойла" был частично остановлен после дроновой атаки - Reuters

На Харьковщине часть эвакуированных пытается вернуться, чтобы посадить огороды - глава Купянской РГА

Некоторые гражданские лица, которые выехали из Харьковской области из-за обязательной эвакуации, пытаются временно вернуться, чтобы засадить огороды, несмотря на непрерывное наступление российских войск в этом регионе.

Общество •   •  9418 просмотра
На Харьковщине часть эвакуированных пытается вернуться, чтобы посадить огороды - глава Купянской РГА