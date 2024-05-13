Вице-канцлер Германии Хабек заявил о недостаточной поддержке Украины: призывает к большей помощи

Германия сделала недостаточно для поддержки Украины, заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек на конференции по политике безопасности в Берлине в понедельник, добавив, что "другие также могут сделать больше", пишет УНН со ссылкой на tagesschau.

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"Мы сделали недостаточно", - заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, имея в виду поддержку Украины Германией.

"Другие также могут сделать больше", - отметил Хабек. Но Германия не должна быть на стороне стран, которые сделали слишком мало. Украине явно не хватает вооружения для самозащиты, отметил министр экономики ФРГ. Люди могли погибнуть на войне и из-за неоказания помощи.

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