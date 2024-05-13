Міноборони: транспортні засоби будуть залучені до військових потреб під час мобілізації і повернені власникам протягом 30 днів після демобілізації
Київ • УНН
Міністерство оборони повідомило, що різні транспортні засоби, включаючи сільськогосподарську та будівельну техніку, можуть бути мобілізовані для військових цілей і будуть повернуті власникам протягом 30 днів після демобілізації.
Під час мобілізації можуть бути залучені різноманітні транспортні засоби, включаючи сільськогосподарські та будівельні машини. Залучення та повернення техніки регулюється місцевими держадміністраціями та спеціалізованими органами. Повернення транспорту власникам відбувається протягом 30 днів після демобілізації. Про це повідомили у Міноборони, пише УНН.
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Міноборони повідомляє, що військово-транспортний обов'язок запроваджується для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових угруповань транспортними засобами, включаючи водний транспорт та іншу техніку, під час особливого періоду.
Це також можуть бути трактори, самохідні, сільськогосподарські дорожньо будівельні машини, сільськогосподарська техніка. Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється ТЦК, Центральним управлінням або регіональними органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями,
За їх словами, приймання передачі транспортних засобів, залучених під час мобілізації, та їх повернення після оголошення демобілізації, здійснюються на підставі актів приймання передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову вартість та інші відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби.
Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації,
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