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Київщина передала 114 бригаді ТРО вантажівку MAN

Київщина передала 114 бригаді ТРО вантажівку MAN

Київ • УНН

 • 26540 перегляди

Київська область передала 114-й бригаді Сил територіальної оборони військову вантажівку MAN, яка допоможе їм виконувати бойові завдання та збільшувати втрати ворога.

Київщина передала підшефній 114 бригаді ТРО вантажівку MAN, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН

Кравченко зазначив, що ситуація на фронті непроста, тому використовуються всі можливості, щоб підсилити оснащення військових. 

"Перемогу над російським окупантом можна здобути лише разом! Передали 114 бригаді ТРО військову вантажівку MAN. Сьогодні хлопці з нашої підшефної бригади вправно мінусують окупантів на Сході. Творять справжні дива", – написав начальник Київської ОВА.

За його словами, передана вантажівка допоможе бійцям виконувати бойові завдання та збільшувати втрати ворога.

"Вдячний нашим Героям за міць та силу! Наближаємо Перемогу!" - додав Руслан Кравченко.

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