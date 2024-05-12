Киевщина передала 114 бригаде ТРО грузовик MAN

Киевщина передала подшефной 114 бригаде ТРО грузовик MAN, сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Кравченко отметил, что ситуация на фронте непростая, поэтому используются все возможности, чтобы усилить оснащение военных.

"Победу над российским оккупантом можно одержать только вместе! Передали 114 бригаде ТРО военный грузовик MAN. Сегодня ребята из нашей подшефной бригады умело минусуют оккупантов на Востоке. Творят настоящие чудеса", - написал начальник Киевской ОВА.

По его словам, переданный грузовик поможет бойцам выполнять боевые задачи и увеличивать потери врага.

"Благодарен нашим Героям за мощь и силу! Приближаем Победу!" - добавил Руслан Кравченко.

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