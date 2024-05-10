Киевская ОВА будет разрывать договоры с подрядчиками, которые срывают графики восстановления объектов: Кравченко будет проверять все работы лично

Киевская областная военная администрация планирует разрывать договоры с подрядчиками, которые срывают графики восстановления объектов. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

В КОВА провели совещание по восстановлению поврежденных объектов, которые восстанавливают за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Заслушали подрядчиков, представителей ПРООН, технадзор, а также представителей правоохранительных органов, входящих в группу "Прозрачность и подотчетность". Обсудили ситуацию на каждом объекте, сроки завершения работ, соблюдение графиков, ввод в эксплуатацию, количество работников на строительных площадках. Коснулись также проблемных вопросов, возникших во время восстановления.

Кравченко рассказал, что на большинстве объектов продолжаются активные работы. На некоторых из них готовность превышает 70%, некоторые - уже вскоре будут введены в эксплуатацию.

К сожалению, не все подрядчики выполняют свои обязательства. Есть случаи, когда на некоторых объектах готовность работ едва превышает 15-20% и сорван график работ. Вопрос будем решать кардинально. Планируем разрывать договор с подрядчиком, который взялся восстанавливать садик "Каштан" в селе Бышев. К нему будут также применены штрафные санкции - сказал начальник Киевской ОГА.

Кроме того, во время совещания вынесли предупреждение еще двум подрядчикам, которые восстанавливают несколько объектов. Ситуация аналогичная - сорванный срок выполнения работ, недостаточное количество работников на объектах. Дали месяц на исправление ситуации.