Київська ОВА розриватиме договори з підрядниками, які зривають графіки відбудови об’єктів: Кравченко перевірятиме всі роботи особисто

Київська обласна військова адміністрація планує розривати договори з підрядниками, які зривають графіки відбудови об’єктів. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, передає УНН.

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В КОВА провели нараду щодо відновлення пошкоджених об’єктів, які відбудовують коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Заслухали підрядників, представників ПРООН, технагляд, а також представників правоохоронних органів, що входять до групи "Прозорість та підзвітність". Обговорили ситуацію на кожному об’єкті, терміни завершення робіт, дотримання графіків, введення в експлуатацію, кількість працівників на будівельних майданчиках. Торкнулися також проблемних питань, що виникли під час відбудови.

Кравченко розповів, що на більшості об’єктів тривають активні роботи. На деяких з них готовність перевищує 70%, деякі – вже незабаром буде введено в експлуатацію.

На жаль, не всі підрядники виконують свої зобов’язання. Маємо випадки, коли на деяких об’єктах готовність робіт ледь перевищує 15-20% і зірваний графік робіт. Питання будемо вирішувати кардинально. Плануємо розривати договір з підрядником, який взявся відбудовувати садочок "Каштан" в селі Бишів. До нього будуть також застосовані штрафні санкції

Крім того, під час наради винесли попередження ще двом підрядникам, які відновлюють декілька об’єктів. Ситуація аналогічна – зірваний термін виконання робіт, недостатня кількість працівників на об’єктах. Дали місяць на виправлення ситуації.

Всі роботи перевірятиму особисто. Приїжджаю як без попередження, так і з плановими перевірками. Від всіх підрядників вимагаю ефективного використання коштів, якісних робіт та дотримання графіків. Вдячний, що до цієї роботи долучаються ПРООН та правоохоронні органи