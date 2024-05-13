Минобороны: транспортные средства будут привлечены к военным нуждам во время мобилизации и возвращены владельцам в течение 30 дней после демобилизации

Во время мобилизации могут быть привлечены различные транспортные средства, включая сельскохозяйственные и строительные машины. Привлечение и возвращение техники регулируется местными госадминистрациями и специализированными органами. Возврат транспорта владельцам происходит в течение 30 дней после демобилизации. Об этом сообщили в Минобороны, пишет УНН.

Детали

Минобороны сообщает, что военно-транспортная обязанность вводится для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных группировок транспортными средствами, включая водный транспорт и другую технику, во время особого периода.

Это также могут быть тракторы, самоходные, сельскохозяйственные дорожно строительные машины, сельскохозяйственная техника. Привлечение транспортных средств во время мобилизации осуществляется ТЦК, Центральным управлением или региональными органами СБУ, соответствующими подразделениями разведывательных органов Украины на основании решений местных государственных администраций, которые оформляются соответствующими распоряжениями, - говорят в Минобороны.

По их словам, прием передачи транспортных средств, привлеченных во время мобилизации, и их возвращение после объявления демобилизации, осуществляются на основании актов приема передачи, в которых указываются сведения о владельцах, техническое состояние, остаточную стоимость и другие сведения, позволяющие идентифицировать транспортные средства.

Возврат транспортных средств владельцу осуществляется в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации, - отметили в Минобороны.

Напомним

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