Минобороны: Эстония предоставит Украине оборудование для укрепления киберпространства

Эстония усилит кибербезопасность Украины, предоставляя оборудование в рамках ИТ коалиции. Об этом сказала руководитель департамента киберполитики Министерства обороны Эстонии Лаура Оолуп, во время встречи с заместителем министра обороны Украины Екатериной Черногоренко, пишет УНН с ссылкой на Минобороны.

Детали

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко провела в Киеве встречу с заместителем командующего Киберкомандования Сил обороны Эстонии Михкелем Тикком, и Лаурой Оолуп, руководительницей департамента киберполитики и координатором ИТ коалиции от Министерства обороны Эстонии. Они обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках коалиционных проектов.

Эстония - стратегический партнер для Украины, и я благодарю за ее солидерство в ИТ коалиции. Благодаря совместной работе мы значительно усиливаем возможности наших киберспециалистов. Ценим наше взаимодействие и продолжаем активное сотрудничество - поблагодарила Черногоренко.

Во время визита эстонская делегация провела ряд встреч с киберэкспертами Министерства обороны Украины и Вооруженных сил. Партнеры высоко оценили квалификацию украинских специалистов и заявили о своей готовности продолжать оказывать экспертную поддержку Украине в сфере кибербезопасности.

Уровень технологической экспертизы Украины поразительно высок, особенно благодаря приобретенному опыту в ходе полномасштабной войны против России. Кроме кинетических угроз, российская агрессия охватывает также и киберпространство. Мы готовы коллективно поддержать Украину необходимыми средствами для получения преимущества на поле боя и обмена опытом в рамках нашего стратегического партнерства - заявила Лаура Оолуп, руководитель департамента киберполитики Министерства обороны Эстонии.

Напомним

Министерство обороны сообщило, что различные транспортные средства, включая сельскохозяйственную и строительную технику, могут быть мобилизованы для военных целей и будут возвращены владельцам в течение 30 дней после демобилизации.

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