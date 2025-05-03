Трамп показал себя в образе Папы Римского

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social свой "портрет" в образе Папы Римского. Об этом сообщает УНН.

Детали

Изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта (ИИ), было опубликовано за несколько дней до начала выборов нового Понтифика.

Трамп давно увлекается созданием собственных образов с помощью искусственного интеллекта. Ранее президент США опубликовал сгенерированный ИИ ролик, на котором было показано, как он отдыхает в компании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бизнесмена Илона Маска в обновленной Газе.

Напомним

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы стать новым Папой Римским. При этом он отметил, что не имеет никаких конкретных пожеланий относительно кандидатуры нового Понтифика.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы, чтобы новым Папой Римским стал американец.

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