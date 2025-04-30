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Сенатор-республиканец Грэм поддержал идею Трампа стать следующим Папой Римским

Киев • УНН

 • 2898 просмотра

Линдси Грэм поддержал желание Трампа стать новым Папой Римским, отметив преимущества совмещения должности президента США и Папы. Конклав для избрания нового Папы начнётся 7 мая.

Сенатор-республиканец Грэм поддержал идею Трампа стать следующим Папой Римским

Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм поддержал желание президента Дональда Трампа стать новым Папой Римским. Об этом он написал в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Я был рад услышать, что президент Трамп открыт к идее стать следующим Папой. Это действительно был бы темный кандидат, но я бы попросил папский конклав и католических верующих быть беспристрастными к этой возможности!

- написал Грэм.

Он считает, что первое сочетание Папы Римского и президента США имеет много преимуществ.

Следим за Белым дымом… Трамп MXXXVIII!

- добавил Грэм.

Трампа "обвинили" в нарушении дресс-кода на похоронах Папы из-за синего костюма26.04.25, 20:19 • 11744 просмотра

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявил, что сам хотел бы стать новым Папой Римским.

Перед этим он заявлял, что хотел бы, чтобы новым Папой Римским стал американец.

Конклав для избрания нового Папы Римского начнется 7 мая, решение о чем приняли во время общего собрания кардиналов 28 марта.

Напомним

В феврале Трампа объявили "королем". Это сделал он сам и его администрация. 

Анна Мурашко

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