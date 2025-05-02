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Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"

Киев • УНН

 • 902 просмотра

Джереми Реннер заявил, что Disney предложили ему половину гонорара за второй сезон сериала «Соколиный Глаз». Актер отказался от съемок из-за такого финансового предложения.

Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"
www.marvel.com

Звезда Marvel Джереми Реннер рассказал, что Disney предложили ему половину его зарплаты за роль Соколиного Глаза за второй сезон, пишет УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

Как отмечает издание, если какой-то недавний сериал из киновселенной Marvel от Disney+, казалось, готов был получить второй сезон, то это был "Соколиный Глаз". В нем снимался один из оригинальных мстителей, которого играл Джереми Реннер; в нем была представлена ​​новая, более молодая версия героя в лице Кейт Бишоп Хейли Стайнфельд; и рассказывалась история с участием персонажей, которые с тех пор возвращались в других местах, таких как Кингпин, Елена, Эхо и другие.

И, по словам Реннера, его попросили сняться во втором сезоне, но предложили только половину того, что он получил за первый сезон, поэтому он отказался. "Они попросили меня сняться во втором сезоне и предложили мне половину денег, - сказал Реннер в подкасте High Performance. - Я такой: "Ну, это будет для меня вдвое больше работы за вдвое меньшую сумму денег и восемь месяцев моего времени, по сути, чтобы сделать это за вдвое меньшую сумму".

"Я такой: "Простите? Почему? Вы думали, что я только половина Джереми, потому что меня сбила машина? Может быть, поэтому вы хотите заплатить мне половину того, что я заработал за первый сезон", - продолжил он, имея в виду свою аварию 2023 года, когда его сбил снегоход, и он получил травмы, которые чуть не стали смертельными.

Реннер быстро добавил, что это сделала не Marvel, а бухгалтеры Disney. "Это не Marvel, заметьте, - сказал Реннер. - Это просто Disney, даже не совсем Disney. Это просто скряги, бухгалтеры. Я сказал им запустить воздушного змея. Я имею в виду просто оскорбительное предложение. Поэтому мы не сошлись во мнениях по этому поводу".

io9 обратился к Disney за комментариями, и инсайдер там оспорил заявления Реннера, но не смог вдаваться в подробности, пишет издание.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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