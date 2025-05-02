Джеремі Реннер розповів, що йому запропонували половину зарплати за другий сезон "Соколиного Ока"
Київ • УНН
Джеремі Реннер заявив, що Disney запропонували йому половину гонорару за другий сезон серіалу «Соколине Око». Актор відмовився від зйомок через таку фінансову пропозицію.
Зірка Marvel Джеремі Реннер розповів, що Disney запропонували йому половину його зарплати за роль Соколиного Ока за другий сезон, пише УНН з посиланням на Gizmodo.
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Як зауважує видання, якщо якесь недавній серіал з кіновсесвіту Marvel від Disney+, здавалося, готовий був отримати другий сезон, то це було "Соколине Око". У ньому знімався один з оригінальних месників, якого грав Джеремі Реннер; у ньому була представлена нова, молодша версія героя в особі Кейт Бішоп Гейлі Стайнфільд; і розповідалася історія за участю персонажів, які відтоді поверталися в інших місцях, таких як Кінгпін, Єлена, Ехо та інші.
Та, за словами Реннера, його попросили знятися в другому сезоні, але запропонували тільки половину того, що він отримав за перший сезон, тому він відмовився. "Вони попросили мене знятися в другому сезоні і запропонували мені половину грошей, - сказав Реннер у подкасті High Performance. - Я такий: "Ну, це буде для мене вдвічі більше роботи за вдвічі меншу суму грошей та вісім місяців мого часу, по суті, щоб зробити це за вдвічі меншу суму".
"Я такий: "Вибачте? Чому? Ви думали, що я тільки половина Джеремі, тому що мене збила машина? Можливо тому ви хочете заплатити мені половину того, що я заробив за перший сезон", - продовжив він, маючи на увазі свою аварію 2023 року, коли його збив снігохід, і він отримав травми, які ледь не стали смертельними.
Реннер швидко додав, що це зробила не Marvel, а бухгалтери Disney. "Це не Marvel, зауважте, - сказав Реннер. - Це просто Disney, навіть не зовсім Disney. Це просто скнари, бухгалтери. Я сказав їм запустити повітряного змія. Я маю на увазі просто образливу пропозицію. Тож ми не зійшлися в думках із цього приводу".
io9 звернувся до Disney за коментарями, і інсайдер там оскаржив заяви Реннера, але не зміг вдаватися до подробиць, пише видання.
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