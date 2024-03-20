Эстония отказывается от "Филип Морис"

Силы обороны Эстонии отказались от товаров производителей, работающих в России и спонсирующих ее военную машину. Как заявили в пресс-службе Министерства обороны страны, в торговых точках и вендинговых автоматах на территории Сил обороны и других местах, подчиненных военному ведомству, не будут продаваться товары таких компаний как PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever и Mondelēz International, а также Philip Morris International и Japan Tobacco International (JTI), передает УНН.

"Многие западные компании прекратили свою деятельность в России, однако есть продолжающие поддерживать российскую экономику и, соответственно, ее военную машину", - заявила министр обороны Эстонии Анна Певкур.

Список таких производителей был составлен Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) Украины. Таким образом, Эстония еще раз выразила солидарность с украинским народом, не желая поддерживать производителей, чьи налоги уходят на вооружение страны-агрессора.

Такой шаг не означает, что эстонские солдаты полностью останутся без шоколада, мороженого, жевательной резинки, безалкогольных напитков и табачных изделий. С прилавков уберут только продукцию международных спонсоров войны, а свободное место займут альтернативные товары отечественных производителей.

"Идея этого решения – гораздо больше, чем небольшие трудности, вызванные ситуацией", – резюмировала министр обороны.

Напомним, на проблему уже обращал внимание директор Центра исследований проблем гражданского общества, политолог Виталий Кулик на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, Philip Morris International является одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет, из которого затем финансируется российская армия. Виталий Кулик подчеркивает, что за 11 лет Украина потеряла более 100 млрд. грн., которые могли быть направлены на укрепление обороны нашего государства. В то же время украинцы, которые покупают сигареты у Philip Morris, Japan Tobacco – фактически платят налоги в россии.