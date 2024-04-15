россия в Украине использует "амебную тактику" - глава Генштаба Сил обороны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  28022 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
  •  33516 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
  •  51416 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  199384 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  193914 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194189 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189229 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  128982 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  138776 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

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КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  162878 просмотра

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россия в Украине использует "амебную тактику" - глава Генштаба Сил обороны

россия использует в Украине "тактику амебы". россияне экспериментируют с небольшими силами в разных местах и надеются, что где-то появится возможность прорыва, считает начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии.

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россия в Украине использует "амебную тактику" - глава Генштаба Сил обороны

Глава Еврокомиссии призвала Палату представителей США принять пакет помощи Украине

Урсула фон дер Ляйен, Президент Европейской Комиссии, срочно призвала Палату представителей Конгресса США как можно быстрее принять пакет помощи для Украины.

Война •   •  2793 просмотра
Глава Еврокомиссии призвала Палату представителей США принять пакет помощи Украине

Израильские военные передали правительству список "вариантов ответа" на ракетный удар Ирана

Израильские военные подготовили ряд вариантов ответа, включая потенциальные удары, на рассмотрение правительства после массированного ракетного удара Ирана, и решение должно быть принято в ближайшие дни.

Новости Мира •   •  2062 просмотра
Израильские военные передали правительству список "вариантов ответа" на ракетный удар Ирана

Половина ракет, которыми Иран атаковал Израиль, вышла из строя - СМИ

По меньшей мере половина баллистических ракет, выпущенных Ираном по Израилю во время массированной атаки, вышли из строя, не смогли взлететь, разбились в полете или не достигли своих целей.

Новости Мира •   •  3319 просмотра
Половина ракет, которыми Иран атаковал Израиль, вышла из строя - СМИ

Байден заявил о "срочной необходимости" принятия Конгрессом пакета помощи Израилю и Украине

Байден призвал Конгресс как можно быстрее принять пакет помощи Украине и Израилю, одобренный Сенатом.

Война •   •  4972 просмотра
Байден заявил о "срочной необходимости" принятия Конгрессом пакета помощи Израилю и Украине

Court finds unreliable information that UOC Bishop Nikita was "caught in the act of physical intimacy with a 17-year-old boy" during searches in Chernivtsi

Шевченковский районный суд Киева признал недостоверной информацию о том, что епископа УПЦ Никиту во время обысков в Черновцах в ноябре 2022 года "застали в момент физической близости с 17-летним парнем", и обязал издание, которое ее распространило, опровергнуть эту информацию и возместить убытки.

Общество •   •  3604 просмотра
Court finds unreliable information that UOC Bishop Nikita was "caught in the act of physical intimacy with a 17-year-old boy" during searches in Chernivtsi

В Грузии началась акция протеста под парламентом против закона об "иностранных агентах"

Сотни граждан Грузии вышли на протест в Тбилиси, Грузия, против закона об "иностранных агентах", который критики сравнивают с российским законом, используемым для подавления оппозиции; дальнейшие акции протеста запланированы на вечер.

Новости Мира •   •  4215 просмотра
В Грузии началась акция протеста под парламентом против закона об "иностранных агентах"

Осмотрено более 500 населенных пунктов и более 12 тысяч объектов недвижимости - Рувин о фиксации последствий российской агрессии в Киевской области

Директор КНИИСЭ Александр Рувин рассказал о фиксации последствий российской агрессии в Киевской области.

Война •   •  5209 просмотра
Осмотрено более 500 населенных пунктов и более 12 тысяч объектов недвижимости - Рувин о фиксации последствий российской агрессии в Киевской области

Кулеба: готовиться к тому, что Трамп может стать президентом - нет смысла

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина знакома с логикой Трампа и найдет подход, если он снова станет президентом, поскольку она пережила его предыдущее президентство.

Война •   •  7399 просмотра
Кулеба: готовиться к тому, что Трамп может стать президентом - нет смысла

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

С начала 2024 года полиция Киева доставила в Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки 1 108 военнообязанных.

Общество •   •  28022 просмотра
Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных