россия в Украине использует "амебную тактику" - глава Генштаба Сил обороны

россия использует на территории Украины так называемую "тактику амебы" - поскольку у войск рф нет возможностей для глубокого прорыва, они экспериментируют с небольшими силами в разных местах и надеются, что где-то появится возможность, считает глава Генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Энно Митс, передает УНН со ссылкой на ERR.

россияне используют тактику, которую можно назвать амебной. Осознанно или нет, но... у них нет возможностей для глубокого прорыва, но они тычутся везде, не заботясь о жизни своих солдат, о, так сказать, горении своей техники, и надеются, что где-то вдруг появится возможность. Такова их модель действий, которая характерна не только для их деятельности на поле боя, но и, можно сказать, в глобальном смысле - считает Митс.

Хотя у россии есть возможность бомбить Харьков, Митс не считает, что у нее есть силы, чтобы захватить город.

"Она может пройти через город одним махом, но чтобы удержать его под контролем, потребуется значительно больше войск. А именно этого сегодня не хватает россиянам. Мы видим, что рф, так сказать, производит больше войск, и факт, что сейчас у нее на территории Украины больше войск, чем два года назад, но, опять же, уровень их подготовки и командования низкий, на уровне роты. В последние недели они также пытались комбинировать ротные атаки с применением бронетехники, но это скорее единичные случаи", - отметил Митс.

По словам Митса, россияне используют "тактику войны на истощение" атакуя критически важную инфраструктуру.

"Речь идет не только о том, чтобы сломить патриотизм только украинцев, но и о том, чтобы раздробить единство Запада, поскольку восстановление Украины потребует много ресурсов. И сегодня, в определенном смысле, эти ресурсы нужно направлять на средства ведения войны", - добавил генерал-майор.

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