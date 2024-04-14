Дроны превратили "серую зону" на фронте в "зону смерти" - Washington Post

Беспилотники заполонили небо Украины, в значительной степени парализовав поле боя что украинские и российские войска практически не имеют возможности передвигаться на фронте, не будучи замеченными и взорванными. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.

По словам Александра Настенко, командира подразделения беспилотников Code 9.2 в 92-й бригаде украинских войск, рост количества малых беспилотников в Украине превратил территорию по обе стороны от "нулевой линии", которую обычно называют "серой зоной", в "зону смерти".

По его словам, те, кто осмелится передвигаться днем или ночью под пристальным взглядом вражеских беспилотников, "погибают сразу".

Беспилотники, развернутые в Украине, изменили современную войну - и с самого начала дали украинским войскам преимущество на поле боя, где они постоянно находятся в меньшинстве и уступают численностью. "Это эволюция нашего выживания", - сказал Настенко.

Но россияне быстро подхватили эту идею и начали массово производить свои собственные дроны.

Самыми распространенными являются FPV беспилотники, которыми обычно управляет пилот, который надевает гарнитуру и держит в руках пульт дистанционного управления.

"То, что мы наблюдаем сейчас, - это блицкриг беспилотной войны", - говорит Эндрю Коте, начальник штаба компании BRINC Drones, расположенной в Сиэтле, которая отправляет оборудование в Украину. По словам Коте, беспилотники в Украине меняют ситуацию так же, как танки в Первой мировой войне. "Это довольно патовая ситуация, - сказал он, - потому что если вы находитесь на открытой местности, на вас будут охотиться".

Как пишет издание, такое большое количество беспилотников, многие из которых оснащены тепловизорами, работающими ночью, сократило пространство, по которому войска могут безопасно передвигаться, не будучи замеченными. Это привело к большим потерям и в последние месяцы в значительной степени помешало обеим сторонам осуществить серьезные прорывы.

Эти условия - в сочетании с широко распространенными минными полями и нехваткой боеприпасов и солдат - теперь делают практически невозможным для Украины отвоевать целые участки территории, как это было в 2022 году - говорится в статье Washington Post .

Ранее во время российского вторжения украинские войска полагались на артиллерию, чтобы уничтожить такие важные цели, как российские танки, и остановить продвижение россии. Теперь же острая нехватка 155-миллиметровых снарядов означает, что даже если беспилотники обнаружат десятки целей, атакованы будут лишь некоторые из них.

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