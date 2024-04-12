Доставляет боеприпасы на 12 километров: в Минобороны презентовали новый ударный украинский дрон "Кажан"

Министерство обороны представило новый ударный беспилотник украинского производства "Кажан" Е620. Он способен нести различные боеприпасы на высоте до 1000 метров со скоростью до 72 км в час, достигая расстояния в 12 километров. Об этом пишет пресс-служба министерства, передает УНН.

Детали

"Кажан" Е620 является реактивным ударным беспилотником класса "бомбер", который разработали украинские производители.

Гексакоптер (беспилотник на шести винтах) может многократно сбрасывать боеприпасы или мины на цели. Способен нести различные боеприпасы на высоте до 1000 метров со скоростью до 72 километров в час и на расстояние до 12 километров - сообщили в Минобороны.

По свидетельствам военных, научиться летать на "Летучей мыши" можно достаточно быстро.

Отмечается, что такие дроны закупаются Силам обороны за средства государственного бюджета, в рамках платформы UNITED24, а также в рамках сборов от фонда "Вернись живым" и компании ОККО.

Напомним

Украинская самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана" на колесном шасси, разработанная под натовский калибр 155 мм, имеет бронированную кабину, которая выдерживает прямое попадание российского беспилотника-камикадзе "Ланцет", обеспечивая безопасность экипажа.

Украина разрабатывает технологию UA DroneID, которая поможет отличать свои и вражеские БПЛА на поле боя