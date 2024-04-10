Украина разрабатывает технологию UA DroneID, которая поможет отличать свои и вражеские БПЛА на поле боя

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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mykhailo-fedorovМихаил Федоров
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  35206 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  58118 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  59682 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  113458 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  114144 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  113816 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  107751 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113330 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
9 апреля 2024, 06:29  •  110154 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

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ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137963 просмотра

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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  506035 просмотра

Украина разрабатывает технологию UA DroneID, которая поможет отличать свои и вражеские БПЛА на поле боя

Украина разрабатывает инновационную технологию UA DroneID в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, ОО "Аэроразведка" и CossackLabs для идентификации своих и вражеских беспилотников, повышения безопасности и эффективности миссий, обеспечения ситуационной осведомленности и минимизации дружественного огня.

Война •   •  7748 просмотра
Украина разрабатывает технологию UA DroneID, которая поможет отличать свои и вражеские БПЛА на поле боя

БПЛА, машины разминирования и снаряды: Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины

Германия обновила свою военную помощь Украине, предоставив разнообразное оборудование, включая транспортные средства, боеприпасы, беспилотники, системы разминирования, камеры, винтовки и детонаторы.

Война •   •  7653 просмотра
БПЛА, машины разминирования и снаряды: Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины

Нардепы пригласили в парламент Сырского, Баргилевича и Содоля перед началом рассмотрения законопроекта о мобилизации

Верховная Рада пригласила Главнокомандующего Александра Сырского, Начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и Командующего Объединенных сил Юрия Содоля выступить перед рассмотрением закона о мобилизации.

Война •   •  10052 просмотра
Нардепы пригласили в парламент Сырского, Баргилевича и Содоля перед началом рассмотрения законопроекта о мобилизации

Парламент ратифицировал обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой

Украинский парламент ратифицировал изменения в Соглашение о свободной торговле с Канадой 2017 года, добавив к существующему соглашению сферу услуг.

Экономика •   •  9419 просмотра
Парламент ратифицировал обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой

Британская разведка: рф в этом году стремится набрать в армию 400 тысяч контрактников

В 2024 году россия стремится набрать около 400 000 солдат-контрактников, чтобы компенсировать значительные потери в войне против Украины и поддержать планы по увеличению численности своих вооруженных сил.

Война •   •  9437 просмотра
Британская разведка: рф в этом году стремится набрать в армию 400 тысяч контрактников

россия применяет старую авиацию для патрулирования прибрежных зон, случаи с падением вражеских самолетов могут участиться - ВМС

россия использует списанные самолеты, такие как БЭ-12, для патрулирования прибрежных зон, что увеличивает вероятность инцидентов с падением российской авиации.

Война •   •  9716 просмотра
россия применяет старую авиацию для патрулирования прибрежных зон, случаи с падением вражеских самолетов могут участиться - ВМС

Более 200 европейских трейдеров используют газовую инфраструктуру Украины - Минэнерго

Более 200 европейских трейдеров уже пользуются газотранспортной инфраструктурой Украины, которая стала частью системы ЕС, несмотря на продолжающиеся боевые действия, и количество трейдеров продолжает расти.

Экономика •   •  12256 просмотра
Более 200 европейских трейдеров используют газовую инфраструктуру Украины - Минэнерго

Ученые обнаружили, что ИИ может притворяться глупее, чем есть на самом деле

Новое исследование показывает, что продвинутые модели ИИ могут притворяться менее умными, чем они есть на самом деле, что имеет последствия, поскольку они продолжают становиться умнее.

Общество •   •  10259 просмотра
Ученые обнаружили, что ИИ может притворяться глупее, чем есть на самом деле

Вероятнее всего, голосование за мобилизационный законопроект состоится завтра - Гончаренко

Верховная Рада планирует рассмотреть поправки к законопроекту о мобилизации сегодня, а голосование, вероятно, состоится завтра, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Война •   •  11282 просмотра
Вероятнее всего, голосование за мобилизационный законопроект состоится завтра - Гончаренко

Шмыгаль: главным вызовом остается внешняя поддержка бюджета во втором полугодии 2024 года

Главным вызовом для Украины остается обеспечение внешней бюджетной поддержки на вторую половину 2024 года и далее, несмотря на получение в марте 9 миллиардов долларов США внешнего финансирования.

Экономика •   •  11912 просмотра
Шмыгаль: главным вызовом остается внешняя поддержка бюджета во втором полугодии 2024 года