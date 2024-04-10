Украина разрабатывает технологию UA DroneID, которая поможет отличать свои и вражеские БПЛА на поле боя

В Украине развивают инновационную технологию UA DroneID, которая поможет идентифицировать свои и вражеские беспилотники. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Минобороны Украины.

Детали

Министерство обороны заключило меморандум по развитию инновационной технологии UA DroneID с Министерством цифровой трансформации, ОО "Аэроразведка" и компанией CossackLabs - заявили в ведомстве.

Технологию уже протестировали в боевых условиях с ударными дронами.

Для ударов по российским НПЗ Украина использует дроны с искусственным интеллектом - CNN

В ведомстве пояснили, что UA DroneID позволяет повысить безопасность и эффективность миссий, обеспечивает ситуационную осведомленность на поле боя во время выполнения задач.

Это решение является уникальным как с точки зрения разработки, так и с точки зрения гражданско-военного сотрудничества ради инноваций. Мы работаем над тем, чтобы экосистема продуктов DELTA полностью обеспечивала потребности военнослужащих. Интегрированная технология поможет минимизировать дружественный огонь, сохранить больше наших дронов и анализировать использование беспилотников - объяснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Дополнение

Глава Минцифры Михаил Федоров подчеркнул, что UA Drone ID это уникальный пример сотрудничества военных с гражданскими по треку технологий в армии.

Технология UA Drone ID в DELTA усилит анализ того, как лучше использовать дроны - например, можно будет планировать, какие из них лучше применять для впечатления конкретных целей - рассказал Федоров.

Напомним

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Welt рассказал, что в Украине тестируют технологию дронов на основе искусственного интеллекта. По его словам, первые подобные прототипы могут появиться на поле боя уже к концу года.

Смогут противостоять РЭБ и сами определять маршрут: в Минцифры рассказали, какие наземные дроны разрабатываются для ВСУ