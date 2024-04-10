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Украина разрабатывает технологию UA DroneID, которая поможет отличать свои и вражеские БПЛА на поле боя
Украина разрабатывает инновационную технологию UA DroneID в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, ОО "Аэроразведка" и CossackLabs для идентификации своих и вражеских беспилотников, повышения безопасности и эффективности миссий, обеспечения ситуационной осведомленности и минимизации дружественного огня.
БПЛА, машины разминирования и снаряды: Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины
Германия обновила свою военную помощь Украине, предоставив разнообразное оборудование, включая транспортные средства, боеприпасы, беспилотники, системы разминирования, камеры, винтовки и детонаторы.
Нардепы пригласили в парламент Сырского, Баргилевича и Содоля перед началом рассмотрения законопроекта о мобилизации
Верховная Рада пригласила Главнокомандующего Александра Сырского, Начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и Командующего Объединенных сил Юрия Содоля выступить перед рассмотрением закона о мобилизации.
Парламент ратифицировал обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой
Украинский парламент ратифицировал изменения в Соглашение о свободной торговле с Канадой 2017 года, добавив к существующему соглашению сферу услуг.
Британская разведка: рф в этом году стремится набрать в армию 400 тысяч контрактников
В 2024 году россия стремится набрать около 400 000 солдат-контрактников, чтобы компенсировать значительные потери в войне против Украины и поддержать планы по увеличению численности своих вооруженных сил.
россия применяет старую авиацию для патрулирования прибрежных зон, случаи с падением вражеских самолетов могут участиться - ВМС
россия использует списанные самолеты, такие как БЭ-12, для патрулирования прибрежных зон, что увеличивает вероятность инцидентов с падением российской авиации.
Более 200 европейских трейдеров используют газовую инфраструктуру Украины - Минэнерго
Более 200 европейских трейдеров уже пользуются газотранспортной инфраструктурой Украины, которая стала частью системы ЕС, несмотря на продолжающиеся боевые действия, и количество трейдеров продолжает расти.
Ученые обнаружили, что ИИ может притворяться глупее, чем есть на самом деле
Новое исследование показывает, что продвинутые модели ИИ могут притворяться менее умными, чем они есть на самом деле, что имеет последствия, поскольку они продолжают становиться умнее.
Вероятнее всего, голосование за мобилизационный законопроект состоится завтра - Гончаренко
Верховная Рада планирует рассмотреть поправки к законопроекту о мобилизации сегодня, а голосование, вероятно, состоится завтра, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Шмыгаль: главным вызовом остается внешняя поддержка бюджета во втором полугодии 2024 года
Главным вызовом для Украины остается обеспечение внешней бюджетной поддержки на вторую половину 2024 года и далее, несмотря на получение в марте 9 миллиардов долларов США внешнего финансирования.