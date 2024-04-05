За серией сбоев, влияющих на GPS-навигацию в Балтийском регионе, вероятно стоит Россия. Такого мнения придерживаются в Министерстве обороны Германии. Немецкие военные также уверены, что источником проблем является электромагнитный спектр, идущий из Калининградской области рф. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Устойчивые сбои в глобальной навигационной спутниковой системе, вероятно, имеют российское происхождение и основываются на сбоях в электромагнитном спектре, в том числе в Калининградской области. - сказал Reuters представитель министерства, подтверждая сообщение новостного сайта t.-онлайн.

Детали

Пресс-секретарь отказался предоставить изданию подробности того, как Берлин сделал свою оценку или точный характер сбоев, обосновав это "причинами военной безопасности".

Посольство России в Берлине отказалось комментировать эту ситуацию.

В Израиле сбои в работе GPS на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном

Справочно

Калининград - это российская территория, вклинившаяся между Литвой и Польшей на побережье Балтийского моря.

Дополнительно

В прошлом месяце источник в правительстве сообщил Reuters, что, вероятно, Россия заглушила спутниковый сигнал самолета, которым пользовался британский министр обороны Грант Шеппс, когда тот пролетал вблизи Калининграда.

Авиационная промышленность выразила обеспокоенность по поводу всплеска GPS-помех, связанного с конфликтами в Украине и на Ближнем Востоке.

Подавление сигналов GPS может мешать коммерческим авиалайнерам, но обычно они могут управлять другими средствами.

Напомним

Ранее Командующий Сил обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что россия намеренно нарушает работу GPS в Европе, которые используются авиакомпаниями, смартфонами и системами вооружений.