В Израиле сбои в работе GPS на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ierusalimИерусалим
armiya-oboroni-izrailyaАрмия обороны Израиля
livanЛиван
siriyaСирия
iranИран
tel-avivТель-Авив
Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  117070 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  112330 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  116049 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  110002 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  100617 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  90404 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  80407 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
3 апреля 2024, 15:19  •  135018 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  134184 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133533 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Новости по теме
В Израиле сбои в работе GPS на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном

В Израиле сбои в работе GPS на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном

  •  5459 просмотра
Пограничье Черниговской и Сумской областей россияне за сутки обстреляли 24 раза: зафиксировано 97 взрывов

Пограничье Черниговской и Сумской областей россияне за сутки обстреляли 24 раза: зафиксировано 97 взрывов

  •  7799 просмотра
россияне ночью обстреляли частный сектор Покровска, пятеро раненых, среди них - подросток

россияне ночью обстреляли частный сектор Покровска, пятеро раненых, среди них - подросток

  •  8358 просмотра
В Белом доме призывают россию поддержать резолюцию ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

В Белом доме призывают россию поддержать резолюцию ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

  •  7041 просмотра
Курс валют на 5 апреля: гривна укрепилась на 17 копеек

Курс валют на 5 апреля: гривна укрепилась на 17 копеек

  •  10705 просмотра
Новая Зеландия планирует усилить сотрудничество с НАТО и сделать свой вклад в поддержку Украины

Новая Зеландия планирует усилить сотрудничество с НАТО и сделать свой вклад в поддержку Украины

  •  11744 просмотра
Херсон утром подвергся вражескому удару, два человека ранены - ГВА

Херсон утром подвергся вражескому удару, два человека ранены - ГВА

  •  14383 просмотра
"Газовое дело": суд заочно приговорил Онищенко к 15 годам тюрьмы

"Газовое дело": суд заочно приговорил Онищенко к 15 годам тюрьмы

  •  14815 просмотра
В Харькове возобновили движение метро

В Харькове возобновили движение метро

  •  12832 просмотра
В Херсонской области россияне попали в газопровод и солнечные коллекторы - ОВА

В Херсонской области россияне попали в газопровод и солнечные коллекторы - ОВА

  •  16297 просмотра

Популярные

Зафиксирована угроза баллистических ракет в нескольких областях Украины

Зафиксирована угроза баллистических ракет в нескольких областях Украины

  •  103347 просмотра
Украинские агропроизводители получили более 30 млрд гривен банковских кредитов

Украинские агропроизводители получили более 30 млрд гривен банковских кредитов

  •  104011 просмотра
В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области прогремели взрывы

  •  102226 просмотра
Израиль открывает переход Эрез и порт Ашдод для оказания гуманитарной помощи сектору Газы

Израиль открывает переход Эрез и порт Ашдод для оказания гуманитарной помощи сектору Газы

  •  100861 просмотра
В Одесской области Воздушные Силы обнаружили беспилотник, который направляется на север

В Одесской области Воздушные Силы обнаружили беспилотник, который направляется на север

  •  92360 просмотра

Публикации

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

  •  131828 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  196033 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  272133 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  275767 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

1 апреля 2024, 09:33  •  307887 просмотра

В Израиле сбои в работе GPS на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном

Израиль начал глушить сигналы GPS по всей стране, в том числе в крупных городах, таких как Тель-Авив и Иерусалим, чтобы нарушить спутниковую навигацию потенциальных иранских ракет и беспилотников на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном.

Новости Мира •   •  5459 просмотра
В Израиле сбои в работе GPS на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном

Пограничье Черниговской и Сумской областей россияне за сутки обстреляли 24 раза: зафиксировано 97 взрывов

Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Черниговской и Сумской областей из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию, беспилотники и вертолеты, вызывая взрывы, но данные о разрушениях и жертвах уточняются.

Война •   •  7799 просмотра
Пограничье Черниговской и Сумской областей россияне за сутки обстреляли 24 раза: зафиксировано 97 взрывов

россияне ночью обстреляли частный сектор Покровска, пятеро раненых, среди них - подросток

Российские войска ночью обстреляли частный сектор Покровска Донецкой области, ранив пятерых мирных жителей, в том числе 14-летнего мальчика.

Война •   •  8358 просмотра
россияне ночью обстреляли частный сектор Покровска, пятеро раненых, среди них - подросток

В Белом доме призывают россию поддержать резолюцию ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

Белый дом призывает россию поддержать резолюцию ООН о запрете размещения ядерного оружия в космосе, надеясь, что россия проголосует "за".

Новости Мира •   •  7041 просмотра
В Белом доме призывают россию поддержать резолюцию ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

Курс валют на 5 апреля: гривна укрепилась на 17 копеек

Национальный банк установил официальный курс гривны на уровне 39,0201 UAH/USD, укрепив его на 17 копеек.

Экономика •   •  10705 просмотра
Курс валют на 5 апреля: гривна укрепилась на 17 копеек

Новая Зеландия планирует усилить сотрудничество с НАТО и сделать свой вклад в поддержку Украины

Новая Зеландия планирует усилить сотрудничество с НАТО, сделать свой вклад в поддержку самообороны Украины и завершить работу над новым партнерством с НАТО в ближайшие месяцы.

политика •   •  11744 просмотра
Новая Зеландия планирует усилить сотрудничество с НАТО и сделать свой вклад в поддержку Украины

Херсон утром подвергся вражескому удару, два человека ранены - ГВА

Российский обстрел жилых кварталов в Днепровском районе Херсона повредил квартиры и ранил двух гражданских, 60-летнего мужчину и 54-летнюю женщину, которые были госпитализированы с ранениями средней степени тяжести.

Война •   •  14383 просмотра
Херсон утром подвергся вражескому удару, два человека ранены - ГВА

"Газовое дело": суд заочно приговорил Онищенко к 15 годам тюрьмы

Бывший народный депутат Александр Онищенко приговорен к 15 годам лишения свободы за присвоение более 740 миллионов гривен, полученных от добычи и продажи газа в компании "Укргаздобыча".

Экономика •   •  14815 просмотра
"Газовое дело": суд заочно приговорил Онищенко к 15 годам тюрьмы

В Харькове возобновили движение метро

Движение метрополитена в Харькове возобновилось после временной остановки.

Общество •   •  12832 просмотра
В Харькове возобновили движение метро

В Херсонской области россияне попали в газопровод и солнечные коллекторы - ОВА

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 10 частных домов, кооператив, гараж, газопровод и солнечные коллекторы, в результате чего 10 человек отравились продуктами горения.

Война •   •  16297 просмотра
В Херсонской области россияне попали в газопровод и солнечные коллекторы - ОВА