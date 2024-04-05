В Израиле сбои в работе GPS на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном

На фоне роста напряженности в отношениях с Ираном в значительной части Израиля для нарушения спутниковой навигации ракет и дронов блокируется GPS. Об этом УНН пишет со ссылкой на ВВС.

Детали

В Израиле начали глушить GPS, что ощущали жители крупных городов, в частности Тель-Авива и Иерусалима. Мониторинговый сервис GPSJAM фиксирует повсеместные нарушения работы GPS на территории Израиля.

Официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил, что в стране работает спуфинг, то есть подмена сигнала GPS.

В Израиле спуфинг постоянно действует последние полгода на северной границе с Ливаном, где продолжаются перестрелки с проиранским шиитским военизированным движением "Хезболла".

Как сообщает Times of Israel, израильтянам рекомендуют установить свое местоположение в мобильных устройствах вручную, чтобы предупреждения о ракетных нападениях и воздушной тревоге работали корректно.

Контекст

Иран заявил, что готовит удар по Израилю из-за авиаудара по зданию своего консульства в Сирии, нанесенного в понедельник. Тогда погибли 13 человек, в том числе влиятельный генерал Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди. Считается, что удар нанес Израиль; официально власти страны этого не комментировали.

Армия обороны Израиля приостановила увольнение в отпуск всех военнослужащих боевых частей и подразделений. Накануне в стране призвали резервистов частей ПВО.

Politico: Иран снова угрожает Израилю из-за авиаудара по консульству в Сирии