Politico: Иран снова угрожает Израилю из-за авиаудара по консульству в Сирии

Иранские официальные лица повторили 3 апреля угрозы в адрес Израиля после авиаудара ЦАХАЛа по консульству Ирана в Сирии, в результате которого были убиты военные военачальники и чиновники. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Издание отметило, что президент страны Ибрагим Райси заявил, что атака "не останется без ответа", а верховный лидер Али Хаменеи якобы повторил несколько раз по телевидению и в соцсетях, что Израиль "будет наказан".

С Божьей помощью мы заставим сионистов покаяться в их преступлении агрессии против иранского консульства в Дамаске, - написал Хаменеи на иврите в соцсети Х.

Напомним

Иранское консульство в Дамаске подверглось авиаудару, в результате которого погибли два иранских генерала и несколько дипломатов; Сирия и Иран обвинили Израиль в этой атаке.



Иран пообещал отомстить за смертоносный удар по консульству в Дамаске, который связывают с Израилем.

